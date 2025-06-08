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OL午休返家嚇壞！驚見變態上司穿內褲躺床 非首次擅闖「還乘機示愛」

香港01／ 撰文／桃樂斯
日本早前發生上司擅闖女下屬住處事件，而且該名47歲大叔僅穿內褲躺在睡床上，而20多歲女生趁午休回家驚見駭人一幕，立即報警求助。變態示意圖。圖／AI生成
日本早前發生上司擅闖女下屬住處事件，而且該名47歲大叔僅穿內褲躺在睡床上，而20多歲女生趁午休回家驚見駭人一幕，立即報警求助。變態示意圖。圖／AI生成

女士們除了要小心恐怖情人，亦要小心恐怖上司日本早前發生上司擅闖女下屬住處事件，而且該名47歲大叔僅穿內褲躺在睡床上，而20多歲女生趁午休回家驚見駭人一幕，立即報警求助。

女生午休回家 驚見男上司「僅穿內褲」躺睡床

綜合日本媒體報導，事發於5月29日，福岡市1名20多歲的女子趁着午膳期間，返回住處拿取私人物品時，卻意外見到47歲男上司擅闖其住所，更只穿著內褲躺在房間睡床上，嚇得她立即逃到屋外，同時反鎖大門，再報警求助。

大叔稱對女下屬有好感：想更了解她

警方其後以《不法侵入住處罪》拘捕涉案男子，他接受盤問時直認不諱，坦承「我對受害人有好感，想更多地了解她，所以未經允許擅自闖入她的家」，又自揭原來並非首次擅闖女子住處，過往曾偷偷到對方屋內複製鑰匙，以便自己隨時進入她家中。

網友狠斥噁心：根本變態

當地警方表示，目前正調查男子複製鑰匙的具體細節，以及其可能牽涉的其他罪行。事件引起日本社會嘩然，不少網友批評男子行為噁心，「太可怕了，根本是變態」、「這種人怎麼當主管？」、「女生真的要小心」；有留言就替受害人感到不值，呼籲當局嚴懲涉事男子。

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文章授權轉載自《香港01》

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