快訊

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

台南市東區成大校區旁汽車衝撞機車、腳踏車 3人輕重傷

14歲少女胃痛嘔吐…送醫竟剖腹取出「210cm毛髮結石」！或破世界紀錄

香港01／ 撰文／夏洛特
印度1名14歲少女患有異食癖，自六年級起就有反覆吞食異物的習慣，當中包括頭髮、泥土等，結果導致胃內形成巨大的「毛球」，並持續出現胃痛、嘔吐等症狀肚痛腹痛胃痛示意圖。圖／AI生成
印度1名14歲少女患有異食癖，自六年級起就有反覆吞食異物的習慣，當中包括頭髮、泥土等，結果導致胃內形成巨大的「毛球」，並持續出現胃痛、嘔吐等症狀肚痛腹痛胃痛示意圖。圖／AI生成

這是令人震驚的異食癖病例！印度1名14歲少女患有異食癖，自六年級起就有反覆吞食異物的習慣，當中包括頭髮、泥土等，結果導致胃內形成巨大的「毛球」，並持續出現胃痛、嘔吐等症狀。少女早前因身體不適入院，醫生為她進行剖腹手術，最終成功取出長達210厘米的毛髮結石，而該結石長度或已破世界紀錄。

綜合印度媒體報導，印度北方邦阿格拉縣（Agra）巴拉拉村（Barara Village）1名14歲女生近1個多月來持續出現胃痛、嘔吐等情況，醫生檢查時發現她胃部有硬塊，結合CT掃瞄顯示，其胃部出現1個龐大的「異物」，大得從胃部一直延伸至臍周及右上腹部。

患異食癖 自幼常吞頭髮

原來女孩患有異食癖，自六年級起受到同儕影響，開始在學校吞食粉筆，漸漸發展成吞食其他非食物的物品，甚至包括頭髮、泥土等，異物最終在其消化道形成一大團「毛髮結石」。

醫生解釋，胃石是胃部異物形成的結石，而由毛髮纖維為主所構成的則為毛髮結石，當結石延伸至小腸時，就被歸類為「毛石腸梗阻症候群」（Rapunzel syndrome，又名「長髮公主症候群」），亦即是次病案患者的情況。而這種情況下，手術難度會提升。

成功取出210厘米長結石

5月27日，拉賈斯坦邦齊浦爾市（Jaipur）Sawai Man Singh醫院的醫生團隊決定為少女進行剖腹手術取出異物。手術歷時約2小時就順利完成，其間毋須輸血，少女術後情況穩定，相信不久後便可出院。而取出的毛髮結石長達210厘米，負責手術的其中1位醫生指，他們還在「毛球」中發現橡筋、碎石、木材及線頭等異物。

或刷新世界紀錄

醫療團隊指出，據他們了解世界紀錄中經手術移除的最長毛髮結石為180厘米，故主刀團隊正考慮將此病例申報至「手術摘除最長毛球」的健力士世界紀錄。

延伸閱讀：

3歲童腹脹便秘嘔活蟲…開刀取出大量蛔蟲「裝滿3碗」染病原因曝光

8歲女童持續腹痛3個月「異食癖」惹禍 手術取出大量1物

文章授權轉載自《香港01》

頭髮 醫生 異物 手術 印度

相關新聞

OL午休返家嚇壞！驚見變態上司穿內褲躺床 非首次擅闖「還乘機示愛」

女士們除了要小心恐怖情人，亦要小心恐怖上司！日本早前發生上司擅闖女下屬住處事件，而且該名47歲大叔僅穿內褲躺在睡床上…

14歲少女胃痛嘔吐…送醫竟剖腹取出「210cm毛髮結石」！或破世界紀錄

這是令人震驚的異食癖病例！印度1名14歲少女患有異食癖，自六年級起就有反覆吞食異物的習慣，當中包括頭髮、泥土等，結果導致胃內形成巨大的「毛球」…

忘恩負義！繼承祖母全部財產 不肖孫打死祖母再偽裝成浴室意外

泰國日前發生1宗孫子殺死祖母的兇案，該名87歲祖母將財產全部轉到49歲孫子名下，但孫子卻忘恩負義，在與祖母爭執後用石頭將她打死，再將現場偽裝成浴室意外

燒死2歲女！狠父服刑20多年獄中離奇身亡 當年懺悔1原因免死

美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」，不過至數年後法院考量他童年腦部曾受創，並有逃離多個院舍紀錄，被認為患有精神殘疾，不符聯邦執行死刑的規定，改判終身監禁，不得假釋。

俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸

俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向...

天天喝1杯？研究揭年輕人腸癌激增元凶 這飲食習慣成「隱形殺手」

含糖飲料幾乎已成現代人日常飲食不可或缺的一部分。不過，美國一項最新研究揭示，含糖飲料與極具侵略性的大腸癌存在顯著關聯，即使每天只喝一杯，也可能增加癌症轉移至肝臟、肺部等器官的風險，特別是在年輕患者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。