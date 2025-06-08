14歲少女胃痛嘔吐…送醫竟剖腹取出「210cm毛髮結石」！或破世界紀錄

這是令人震驚的異食癖病例！印度1名14歲少女患有異食癖，自六年級起就有反覆吞食異物的習慣，當中包括頭髮、泥土等，結果導致胃內形成巨大的「毛球」，並持續出現胃痛、嘔吐等症狀。少女早前因身體不適入院，醫生為她進行剖腹手術，最終成功取出長達210厘米的毛髮結石，而該結石長度或已破世界紀錄。

綜合印度媒體報導，印度北方邦阿格拉縣（Agra）巴拉拉村（Barara Village）1名14歲女生近1個多月來持續出現胃痛、嘔吐等情況，醫生檢查時發現她胃部有硬塊，結合CT掃瞄顯示，其胃部出現1個龐大的「異物」，大得從胃部一直延伸至臍周及右上腹部。

患異食癖 自幼常吞頭髮

原來女孩患有異食癖，自六年級起受到同儕影響，開始在學校吞食粉筆，漸漸發展成吞食其他非食物的物品，甚至包括頭髮、泥土等，異物最終在其消化道形成一大團「毛髮結石」。

醫生解釋，胃石是胃部異物形成的結石，而由毛髮纖維為主所構成的則為毛髮結石，當結石延伸至小腸時，就被歸類為「毛石腸梗阻症候群」（Rapunzel syndrome，又名「長髮公主症候群」），亦即是次病案患者的情況。而這種情況下，手術難度會提升。

成功取出210厘米長結石

5月27日，拉賈斯坦邦齊浦爾市（Jaipur）Sawai Man Singh醫院的醫生團隊決定為少女進行剖腹手術取出異物。手術歷時約2小時就順利完成，其間毋須輸血，少女術後情況穩定，相信不久後便可出院。而取出的毛髮結石長達210厘米，負責手術的其中1位醫生指，他們還在「毛球」中發現橡筋、碎石、木材及線頭等異物。

或刷新世界紀錄

醫療團隊指出，據他們了解世界紀錄中經手術移除的最長毛髮結石為180厘米，故主刀團隊正考慮將此病例申報至「手術摘除最長毛球」的健力士世界紀錄。

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文章授權轉載自《香港01》