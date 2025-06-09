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台北鳥取直航！日學童吃滷肉飯慶祝 台網友見圖傻了：在哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠（右8）親自率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉（右5）、台灣航空旅遊界眾多代表也在機場與鳥取縣知事平井伸治（左8）一同舉行首航剪綵儀式。 中央社
台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠（右8）親自率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉（右5）、台灣航空旅遊界眾多代表也在機場與鳥取縣知事平井伸治（左8）一同舉行首航剪綵儀式。 中央社

根據日媒「FNN」報導，為慶祝米子機場往返台北的定期直航航班啟航，日本鳥取縣米子市36所公立小學與國中，3日同步推出「台灣交流特別營養午餐」，讓學童們從美味中認識台灣文化，加深兩地情誼。

台灣虎航台北飛米子航線，於5月29日首航，為當地繼首爾、香港後第三條國際航線，受到民眾熱烈的關注。為此，米子市特別安排全市36所中小學於6月3日享用以台灣家庭料理為主題的營養午餐，菜單包含滷肉飯、台式涼拌黃瓜與蘿蔔湯，展現台灣庶民的飲食風貌。

在就將小學的教室裡，20位三年級學童與來自中海圏域市長會的台灣國際交流員葉可全小姐一同品嘗「台灣味」，有學生吃完還忍不住再添一碗。孩子們也紛紛對台灣產生興趣，現場氣氛熱絡。葉小姐笑著說：「我感受到孩子們對台灣的熱情，希望未來能透過更多交流讓大家更認識台灣。」

當天午餐前，葉可全也特別開設文化講座，向學童介紹台灣的地理特色、飲食文化與台日交流歷史。當有學生好奇提問「台灣人是不是不常吃牛肉？」時，葉老師也從文化的角度回答：「牛在台灣農村是農夫的好朋友，是重要的財產，所以我們會比較珍惜牠們。」米子市表示，未來也將繼續透過特當地特別的餐食和文化活動，讓孩子們能從味蕾認識世界。

只是這款「台灣家庭料理」讓許多台灣人看了一頭霧水，粉專「旅人老K 偏愛日本」貼出影片擷圖納悶問道「滷肉飯在哪裡」，引起網友熱烈討論，「我今天早餐吃的滷肉飯，跟照片裡面的怎麼長得不太一樣」、「這是角煮吧」、「怎麼看都是日本料理」、「去名古屋吃一次台灣拉麵就能理解他們了」。也有人打趣表示「我們也常常惡搞人家的食物啊」、「我突然可以理解義大利人看到夏威夷披薩加鳳梨的感覺了」。

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