台北鳥取直航！日學童吃滷肉飯慶祝 台網友見圖傻了：在哪？

生於1929年，少女時期走過二戰，並且成為戰後日本前衛藝術家代表之一的草間彌生，對於當下的台灣人而言，最熟悉的作品，莫過於瀨戶內海直島上，充滿圓點的南瓜雕塑。對於這樣的圖樣與造型，草間常說，源於自幼受到的精神疾病之苦，但她反而希望將這樣的身心狀態用創作表現出來，該理念也體現在她的詩作當中。強烈的情緒與令人印象深刻的藝術理念，相信也是全球藝術愛好者對草間美學深深著迷的原因，而在她慢慢步向百歲人生之際，本文也透過近期剛結束的北師美術館「草間彌生的軌跡與奇跡」展覽，說明其創作美學的核心概念。

2025-06-09 09:34