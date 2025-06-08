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忘恩負義！繼承祖母全部財產 不肖孫打死祖母再偽裝成浴室意外

香港01／ 撰文／夏洛特
泰國日前發生1宗孫子殺死祖母的兇案，該名87歲祖母將財產全部轉到49歲孫子名下，但孫子卻忘恩負義，在與祖母爭執後用石頭將她打死。示意圖。圖／ingimage
泰國日前發生1宗孫子殺死祖母的兇案，該名87歲祖母將財產全部轉到49歲孫子名下，但孫子卻忘恩負義，在與祖母爭執後用石頭將她打死。示意圖。圖／ingimage

農夫與蛇，恩將仇報！泰國日前發生1宗孫子殺死祖母的兇案，該名87歲祖母將財產全部轉到49歲孫子名下，但孫子卻忘恩負義，在與祖母爭執後用石頭將她打死，再將現場偽裝成浴室意外，企圖瞞騙眾人稱祖母在浴室失足跌死。不過，由於鄰居曾聽到單位傳出異聲，向警方說明疑點，而屍檢亦證實死者為他殺。孫子最終被捕，承認犯案。

綜合泰媒報導，泰國孔敬府警方於6月2日接獲民眾報案，指6月1日晚上發生1宗可疑命案。警方接報到場，發現涉事木屋中的竹床上躺着87歲女死者布恩瑪（Boonma），布恩瑪額頭及左臉均留有很深傷口，眼窩也有瘀傷。而鄰居懷疑布恩瑪的49歲孫子阿努查西里（Singha Anuchasiri）有作案嫌疑。

死者多次訴苦遭孫子虐待

有村民指，死者布恩瑪生前多次表示遭孫子虐待，但無村民願意處理。有鄰居則指出，在案發日稍早時候，布恩瑪曾向他們訴苦稱遭阿努查西里毆打，隨即被阿努查西里發現並抱回家中。而到了晚上，鄰居們聽到死者家中先後傳出聲響，在兩聲巨大的「砰、砰」聲後就傳來死者哭喊聲，屋內很快就安靜下來。之後，阿努查西里走到屋外指懷疑祖母在浴室摔倒導致離世。

試圖偽裝浴室意外

阿努查西里聲稱在浴室發現祖母暈倒在地上，猜測她在浴室失足摔倒後撞到頭部。他於是將祖母扶起放到床上，並為她清理傷口，但她一直沒有醒來，於是向鄰居求助，稱懷疑祖母已不幸跌死，請他們代為報警。不過，鄰居覺得事件有可疑，報警時將懷疑告之警方。

死者近來將財產轉給孫子

據調查，阿努查西里早年與父母同住，後來因與父母鬧矛盾而傷害他們，父母離家出走，再沒回來。布恩瑪於是將阿努查西里接過來同住，早前更將他收養作兒子，將所有個人財產轉到他名下，還變賣土地將賣地錢也給予阿努查西里。

後經屍檢確認，死者是遭襲擊致死，並非意外受傷。警方認為阿努查西里有作案嫌疑，犯案後試圖將養祖母之死偽裝成浴室事故，於是將阿努查西里逮捕。

孫子承認犯案

阿努查西里被捕後，一度否認犯罪，之後才改口承認罪行。他表示，自從妻子於5年前帶着孩子離開後，他的性格變得敏感易怒，平日又不得不照顧布恩瑪大小二便，當日因為布恩瑪對他的抱怨令他感到沮喪，於是曾打了她幾巴掌。布恩瑪逃去向鄰居申訴後，他馬上去抱她回家，但卻遭她持續責備。阿努查西里於是拿起石頭將她活活打死。事後，他嘗試掩蓋罪行，於是將布恩瑪抱到浴室，再用水沖洗她屍體上的血迹，並向鄰居謊稱她在浴室跌倒。

目前，阿努查西里面對謀殺和隱藏屍體以掩蓋死因指控，已被拘留作進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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