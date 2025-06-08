快訊

他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩

美軍來台協訓谷關山路撞婦人 反曝光神秘僱用合約商？

哥倫比亞總統候選人遭槍擊！渾身血駭人畫面曝 槍手已被捕

聽新聞
0:00 / 0:00

燒死2歲女！狠父服刑20多年獄中離奇身亡 當年懺悔1原因免死

香港01／ 撰文／喬納森
美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」。示意圖/Ingimage
美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」。示意圖/Ingimage

美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」，不過至數年後法院考量他童年腦部曾受創，並有逃離多個院舍紀錄，被認為患有精神殘疾，不符聯邦執行死刑的規定，改判終身監禁，不得假釋。當局正調查其死因。

綜合外媒報導，命案發生於1999年12月2日，格雷爾（Shawn Ryan Grell）從托兒所接了只有2歲的女兒克里斯汀（Kristen Salem），他先帶女兒去吃麥當勞，之後再帶她到亞利桑那州梅薩市郊的沙漠偏僻地方下手。當日至晚上約7點半，格雷爾在正在熟睡的克里斯汀身上淋上汽油及點火，克里斯汀曾痛苦地求救「不，爸爸，不」，最終這名狠心父親任由身焰火海中的女兒，掙扎爬行約十多米後傷重死亡，活活燒死。

警方翌日在沙漠上發現克里斯汀被燒焦的屍體，事件曝光後震驚美國，而格雷爾曾兩次試圖認罪，分別在酒駕被攔下，以及打911報警，但都沒有得到回應，他最後走入亞利桑那州議會大廈，向警方承認罪行，當場被逮捕。

格雷爾因一級謀殺罪被判死刑，他當時在法庭上認罪，聞判高呼「罪有應得」。然而，到了2013年亞利桑那州最高法院重新審理案件時，考慮格雷爾在童年時腦部曾受創，並有從多個院舍逃走紀錄，認定患有精神殘疾，不符合聯邦執行死刑規定，因而改終身監禁，不得假釋。格雷爾於今年4月19日在獄中離奇死亡，當局正調查其死因。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

復活蛋謀殺案！7歲男童吃後暴斃　母姊同樣中毒命危　疑兇竟是她

狠父殺兒虐妻！打死3個月大兒子　毆斷妻子門牙　賠這金額求輕判

文章授權轉載自《香港01》

死刑 死亡 假釋 亞利桑那州

延伸閱讀

影／高雄分屍魔張介宗今遭求處3個死刑！ 殺人手法極端凶殘

康建生技4死兇嫌死刑撤銷 翁曉玲：「英明」大法官之賜

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

反廢死公投遭封殺 黃國昌：死刑是由賴總統一人決定？

相關新聞

忘恩負義！繼承祖母全部財產 不肖孫打死祖母再偽裝成浴室意外

泰國日前發生1宗孫子殺死祖母的兇案，該名87歲祖母將財產全部轉到49歲孫子名下，但孫子卻忘恩負義，在與祖母爭執後用石頭將她打死，再將現場偽裝成浴室意外

燒死2歲女！狠父服刑20多年獄中離奇身亡 當年懺悔1原因免死

美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」，不過至數年後法院考量他童年腦部曾受創，並有逃離多個院舍紀錄，被認為患有精神殘疾，不符聯邦執行死刑的規定，改判終身監禁，不得假釋。

俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸

俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向...

天天喝1杯？研究揭年輕人腸癌激增元凶 這飲食習慣成「隱形殺手」

含糖飲料幾乎已成現代人日常飲食不可或缺的一部分。不過，美國一項最新研究揭示，含糖飲料與極具侵略性的大腸癌存在顯著關聯，即使每天只喝一杯，也可能增加癌症轉移至肝臟、肺部等器官的風險，特別是在年輕患者...

泰大叔吊床睡一夜離奇死亡！無打鬥痕跡頸有勒痕 警揭超詭異死因

這樣慘死實在令人難以置信。泰國1名42歲男子日前在親戚家門外的吊床上離奇死亡，親戚早上還以為他是睡得太沉，之後觸碰其身體發現已僵硬冰冷兼沒有呼吸。警方調查後並未發現有任何打鬥衝突痕跡，但男子頸上卻有1

暴雨樹塌壓斷電線…2男騎機車路過遭纏繞觸電亡 恐怖畫面曝光

天災人禍避無可避！越南日前發生「電線殺人」恐怖意外，當地受暴風雨吹襲，有棵大樹被吹倒後剛好壓斷了前面的電線，結果2名男子一同騎乘機車駛經時觸碰到電線，雙繼觸電慘死。2人的死亡過程被附近門鈴攝影機拍下，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。