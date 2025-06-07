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俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸
俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向男生傳送大量裸照，最終被男生母親發現向校方舉報，女教師因性侵而被判入獄9年、刑滿1年內不得從事教育工作。
綜合外媒報導，被告為27歲已婚小學女教師安娜（Anna Plaksyuk），被指在2023年11月，對只有11歲的男學生下手，並持續了4個月。
女教師鎖男生教室內犯案
案情指安娜利用教務之便，將男童鎖在教室內，兩人單獨共處一室，安娜強迫男生吻她的嘴，並要求男生觸碰她的胸部，其間安娜亦性侵男生，事後傳送大量裸照給男生，並大膽要求對方也傳給她。
男生母親發現了兒子與安娜互傳的露骨訊息和照片，事件才被曝光。男生母親怒斥安娜有計劃預謀對學生調情及作出不當行為，最後向校方舉報她。
女教師被判入獄9年
安娜被捕後辯稱是男生主動靠近她、不斷釋出善意接近她，不過法官最後判安娜性侵罪成，判她入獄9年、刑滿1年內不得從事教育工作。
事件引起當地家長議論紛紛，表示以安娜的「理想老師」形象，完全不敢相信她會做這樣的行為。
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文章授權轉載自《香港01》
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