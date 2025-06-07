俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸

俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向男生傳送大量裸照，最終被男生母親發現向校方舉報，女教師因性侵而被判入獄9年、刑滿1年內不得從事教育工作。

綜合外媒報導，被告為27歲已婚小學女教師安娜（Anna Plaksyuk），被指在2023年11月，對只有11歲的男學生下手，並持續了4個月。

女教師鎖男生教室內犯案

案情指安娜利用教務之便，將男童鎖在教室內，兩人單獨共處一室，安娜強迫男生吻她的嘴，並要求男生觸碰她的胸部，其間安娜亦性侵男生，事後傳送大量裸照給男生，並大膽要求對方也傳給她。

男生母親發現了兒子與安娜互傳的露骨訊息和照片，事件才被曝光。男生母親怒斥安娜有計劃預謀對學生調情及作出不當行為，最後向校方舉報她。

女教師被判入獄9年

安娜被捕後辯稱是男生主動靠近她、不斷釋出善意接近她，不過法官最後判安娜性侵罪成，判她入獄9年、刑滿1年內不得從事教育工作。

事件引起當地家長議論紛紛，表示以安娜的「理想老師」形象，完全不敢相信她會做這樣的行為。

🚨A married primary school teacher has been jailed for nine years for 'violent acts of a sexual nature' against a male pupil aged 11.



Anna Plaksyuk, then 25, forced the boy to kiss her on the lips and touch her breasts, the court in Leningrad, Russia, was told.



She kept him in… pic.twitter.com/acCL7mc2pc — Grifty (@TheGriftReport) 2025年5月16日

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文章授權轉載自《香港01》