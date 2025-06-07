快訊

第2輪談判下周登場 美方派他露玄機？準備因應北京強打「稀土牌」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

聽新聞
0:00 / 0:00

俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸

香港01／ 撰文／喬納森
俄羅斯已婚女教師將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向男生傳送大量裸照，最終被男生母親發現向校方舉報。示意圖／ingimage
俄羅斯已婚女教師將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向男生傳送大量裸照，最終被男生母親發現向校方舉報。示意圖／ingimage

俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向男生傳送大量裸照，最終被男生母親發現向校方舉報，女教師因性侵而被判入獄9年、刑滿1年內不得從事教育工作。

綜合外媒報導，被告為27歲已婚小學女教師安娜（Anna Plaksyuk），被指在2023年11月，對只有11歲的男學生下手，並持續了4個月。

女教師鎖男生教室內犯案

案情指安娜利用教務之便，將男童鎖在教室內，兩人單獨共處一室，安娜強迫男生吻她的嘴，並要求男生觸碰她的胸部，其間安娜亦性侵男生，事後傳送大量裸照給男生，並大膽要求對方也傳給她。

男生母親發現了兒子與安娜互傳的露骨訊息和照片，事件才被曝光。男生母親怒斥安娜有計劃預謀對學生調情及作出不當行為，最後向校方舉報她。

女教師被判入獄9年

安娜被捕後辯稱是男生主動靠近她、不斷釋出善意接近她，不過法官最後判安娜性侵罪成，判她入獄9年、刑滿1年內不得從事教育工作。

事件引起當地家長議論紛紛，表示以安娜的「理想老師」形象，完全不敢相信她會做這樣的行為。

延伸閱讀：

母子戀悲劇｜41歲富婆「娶」16歲閨密兒子 稱真愛半年後下場卻慘

已婚女副校長「榨乾鮮肉學生」煽情叫爸爸 分手後誣告性侵遭停職

文章授權轉載自《香港01》

裸照 教師 教室 性侵 俄羅斯

相關新聞

天天喝1杯？研究揭年輕人腸癌激增元凶 這飲食習慣成「隱形殺手」

含糖飲料幾乎已成現代人日常飲食不可或缺的一部分。不過，美國一項最新研究揭示，含糖飲料與極具侵略性的大腸癌存在顯著關聯，即使每天只喝一杯，也可能增加癌症轉移至肝臟、肺部等器官的風險，特別是在年輕患者...

俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸

俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向...

泰大叔吊床睡一夜離奇死亡！無打鬥痕跡頸有勒痕 警揭超詭異死因

這樣慘死實在令人難以置信。泰國1名42歲男子日前在親戚家門外的吊床上離奇死亡，親戚早上還以為他是睡得太沉，之後觸碰其身體發現已僵硬冰冷兼沒有呼吸。警方調查後並未發現有任何打鬥衝突痕跡，但男子頸上卻有1

暴雨樹塌壓斷電線…2男騎機車路過遭纏繞觸電亡 恐怖畫面曝光

天災人禍避無可避！越南日前發生「電線殺人」恐怖意外，當地受暴風雨吹襲，有棵大樹被吹倒後剛好壓斷了前面的電線，結果2名男子一同騎乘機車駛經時觸碰到電線，雙繼觸電慘死。2人的死亡過程被附近門鈴攝影機拍下，

變態日男闖民宅對童車噴尿 竟稱「幻想少女騎車就興奮」

日本東京新宿日前傳出一起猥褻事件，一名男子不只闖入民宅，還在女童的腳踏車和安全帽上「灑尿」。他被逮捕後供稱，只要想到女童在不知情的情況下使用這些沾了尿的物品，「就覺得很興奮」。目前警方正擴大追查是否還有其他家庭受害。

只因嫉妒送砒霜蛋糕殺閨蜜 巴西17歲少女遭誤診食物中毒不治

巴西近期發生一起震驚社會的毒殺案，一名17歲少女以「毒蛋糕」謀害同齡少女，而犯案動機只因為「太嫉妒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。