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天天喝1杯？研究揭年輕人腸癌激增元凶 這飲食習慣成「隱形殺手」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一項最新研究揭示，與大多數人熟知的紅肉、加工食品或乳製品不同，高糖攝取才是晚期大腸癌病患的共同關鍵特徵。示意圖／AI生成
美國一項最新研究揭示，與大多數人熟知的紅肉、加工食品或乳製品不同，高糖攝取才是晚期大腸癌病患的共同關鍵特徵。示意圖／AI生成

含糖飲料幾乎已成現代人日常飲食不可或缺的一部分。不過，美國一項最新研究揭示，含糖飲料與極具侵略性的大腸癌存在顯著關聯，即使每天只喝一杯，也可能增加癌症轉移至肝臟、肺部等器官的風險，特別是在年輕患者身上更為明顯。這項令人震驚的結果，再次將「高糖飲食」與「早發性大腸癌」的危險性推上公眾健康議題焦點。

根據外媒報導，美國癌症協會（American Cancer Society）預測，2025年美國將有超過10萬人罹患大腸癌，其中男性約5.4萬人、女性約5.2萬人。令人憂心的是，雖然年長族群（65歲以上）罹癌比例逐年下降，但自2011年起，年齡介於20至49歲的年輕族群罹患腸癌的比例卻每年上升約3%，且多數初診即為晚期，甚至變成轉移性癌症。

紐約市紀念史隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）醫學腫瘤學家艾瑪‧沙托夫（Dr. Emma Schatoff）表示：「我們觀察到大量年輕病患初診時癌細胞已擴散至全身，包括肝臟與肺部，且他們（患者）對此感到極為錯愕。」該研究針對303位年齡平均為42歲的早發性大腸癌患者進行問卷調查，結果發現飲食中攝取高糖食物者，其癌細胞轉移風險明顯高於其他人。沙托夫指出：「我們定義的高糖飲食，包括每天攝取含糖飲料或糖果等甜食，即使只是每天一杯汽水，也可能提高風險。」

研究特別強調，與大多數人熟知的紅肉、加工食品或乳製品不同，高糖攝取才是晚期大腸癌病患的共同關鍵特徵。在接受調查的303名患者裡，112人被診斷為第四期癌症，其中高糖飲食者數量明顯高於低糖攝取者。此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，高達63%的成年人每天至少飲用一次含糖飲料，無形中已將自己暴露在健康風險之中。

這項研究不僅挑戰過去對腸癌與飲食關聯性的既定印象，也為全球公眾健康提出新的警訊。醫界呼籲民眾務必重視日常飲食中「看不見的糖」，尤其是年輕族群。減少含糖飲料攝取、不依賴甜食、增加蔬果與纖維的攝取，才是遠離大腸癌的第一步。沙托夫醫師也強調：「我們並不是在製造恐慌，而是希望大家意識到，這些每日習以為常的習慣，可能會對未來健康造成深遠影響。」

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