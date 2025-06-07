泰大叔吊床睡一夜離奇死亡！無打鬥痕跡頸有勒痕 警揭超詭異死因

這樣慘死實在令人難以置信。泰國1名42歲男子日前在親戚家門外的吊床上離奇死亡，親戚早上還以為他是睡得太沉，之後觸碰其身體發現已僵硬冰冷兼沒有呼吸。警方調查後並未發現有任何打鬥衝突痕跡，但男子頸上卻有1條淡淡勒痕。醫護人員推測男子事發前嚴重醉酒，剛好被吊床上撕裂的布料勒頸，令血液無法到達大腦而死亡。事件令網民覺嘖嘖稱奇，更猜想另有內情，惟警方已排除他殺可能，正安排驗屍。

泰國傳媒報導，事發於東北部四色菊府，42歲男子潘塔武被發現死於親戚家門外的吊床上，頸上有條淡淡勒痕。案情指，死者的64歲女親戚於6月5日清晨起床，打算為僧侶們準備早餐，見到潘塔武睡在門外吊床上，當時她大聲呼喊卻未獲回應，本以為是對方睡得太沉，便沒有理會。女親戚完成供奉後返家，到吊床查看見到潘塔武全無反應，觸摸下發現他全身冰冷而且沒了呼吸，馬上報警。

警方到場後確認潘塔武已無生命跡象，現場未發現任何打鬥或肢體衝突痕跡，死者身上沒有明顯傷口，但頸部有1條淡淡的勒痕，懷疑他被勒死，遂召來醫護團隊查找死因。疑嚴重醉酒時被撕裂布料勒頸致命

醫護人員指，潘塔武很可能是被吊床上撕裂的布料勒頸，這條布料長時間勒在他的頸上，導致血液無法流向大腦，推測潘塔武可能嚴重醉酒，令他睡得太沉，長時間保持同一姿勢，令頸部血管被持續壓迫，最終死亡。

警方判斷潘塔武死因為「意外勒頸」，排除他殺可能，已將遺體送往驗屍，提醒民眾使用吊床時要注意安全。

網友對事件感震驚，甚至認為另有隱情。不過，死者親屬對死因無異議，透露潘塔武平日愛在吊床上休息，經常飲酒而且患多種疾病，過去也曾突然失去意識。街坊又證實，潘塔武沒和區內任何人有過節，他經常參與社區活動，出事前已和妻子離婚，之後和母親同住，而警方亦已排除他殺的可能性。

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