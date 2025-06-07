暴雨樹塌壓斷電線…2男騎機車路過遭纏繞觸電亡 恐怖畫面曝光

天災人禍避無可避！越南日前發生「電線殺人」恐怖意外，當地受暴風雨吹襲，有棵大樹被吹倒後剛好壓斷了前面的電線，結果2名男子一同騎乘機車駛經時觸碰到電線，雙繼觸電慘死。2人的死亡過程被附近門鈴攝影機拍下，只見乘機車高速駛過時突然凌空彈起倒地，其中1人倒地後再全身震抖電死，場面十分恐怖。當地警方指2名男子傷重送院，其後證實不治，遺體已由家屬領回。

外媒報導，事發於越南茶榮省的鄉郊道路，當地於5月30日下起暴風雨，區內1棵鳳凰木被吹倒後，壓斷了鄉村內橫跨道路的照明電線。警方指，當日上午11時許，2名分別26歲及25歲的男子，同騎1輛機車駛經現場，剛好被斷垂落路面的電線纏住，連人帶車摔在路面。

附近居民的門鈴攝影機拍到事發情況，只見當時正在下雨，機車駛過時，車上2人突然彈起，凌空飛起再重摔落地，2人當時被電線纏繞，機車向前飛出鏡頭範圍外。2人倒地時，穿黑色長褲男子已無反應，而穿灰色短褲的男子全身顫抖，試圖拉開纏住他們的電線，幾秒鐘後同樣沒了反應，面朝上躺着不再動彈，過程十分恐怖。

警方指，2名男子送院後傷重不治，初步判斷死於觸電及撞擊傷害，家屬未要求解剖，希望盡快領回遺體安葬。

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文章授權轉載自《香港01》