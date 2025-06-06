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變態日男闖民宅對童車噴尿 竟稱「幻想少女騎車就興奮」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子對腳踏車灑尿，稱這麼做會讓他興奮。示意圖／ingimage
男子對腳踏車灑尿，稱這麼做會讓他興奮。示意圖／ingimage

日本東京新宿日前傳出一起猥褻事件，一名男子不只闖入民宅，還在女童的腳踏車和安全帽上「灑尿」。他被逮捕後供稱，只要想到女童在不知情的情況下使用這些沾了尿的物品，「就覺得很興奮」。目前警方正擴大追查是否還有其他家庭受害。

據日媒產經新聞報導，29歲的山田將也是住在新宿區的上班族。他向警方坦承犯行，並供稱自己將尿液裝入注射器或瓶子，潛入住宅區對女童腳踏車噴灑。山田坦言，只要想到「女孩在毫不知情下接觸自己尿液」，他就因此覺得很興奮，還會因為這些行為獲得快感。

警方指出，山田從去（2024）年11月23日到25日期間，連續3天潛入新宿區與北區3戶民宅。他在屋外停放的兒童用腳踏車上噴尿，就連座椅與安全帽等都不放過。

事實上，山田還多次犯下猥褻罪行。今年1月，他在路上對20多歲的女性露出下體，在4月時被以公然猥褻罪逮捕。警方深入調查後，在他手機裡發現大量犯罪影片，內容是他親自對腳踏車噴尿、拍攝過程的影片，這些影片多達數十則，因此揭發了他的其他犯罪行為。

遭逮的山田除了公然猥褻罪外，還多了非法侵入民宅與損壞物品等罪名。目前警方持續針對影片內容，比對地點與時間，要調查是否有其他不知情的家庭受害。警方提醒民眾，若近期自家孩童使用的車輛或設備出現異味或汙染，務必通報當地派出所，以利釐清是否與此案相關。

猥褻 日本

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