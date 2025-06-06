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只因嫉妒送砒霜蛋糕殺閨蜜 巴西17歲少女遭誤診食物中毒不治

聯合新聞網／ 綜合報導
少女吃下蛋糕隔天不治身亡。示意圖／ingimage
少女吃下蛋糕隔天不治身亡。示意圖／ingimage

巴西近期發生一起震驚社會的毒殺案，一名17歲少女以「毒蛋糕」謀害同齡少女，而犯案動機只因為「太嫉妒」。

CNN巴西報導，受害者是17歲的安娜（Ana Luiza de Oliveira Neves），她在5月31日收到蛋糕，吃下去不到一小時就開始嘔吐。安娜的爸爸帶她到醫院看診，但被診斷成食物中毒，開藥後就回家休息。不料安娜回家後隔天症狀加劇，再次送醫時就沒有生命跡象，最終不治身亡。

警方追查後找到犯嫌少女，她向警方坦承，5月31日當天，她買了蛋糕並摻入三氧化二砷（俗稱砒霜），透過外送平台送到安娜家，假裝是「神秘人送的禮物」。令人震驚的是，這並不是嫌犯首次下毒。她從5月14日就開始計畫這起下毒行動，而且曾經以同樣手法毒害另一名少女，只是另一名少女沒有出現嚴重反應。

嫌犯表示，之所以會下毒，是因為兩任男友都為其他少女與她分手，令她想毒害對方報復。而這次毒殺安娜，就是因為「嫉妒」。嫌犯表示，她「無意造成更大傷害」，以為下毒只會讓她們出現嘔吐等症狀，沒想到會釀成死亡慘劇。她聲稱自己正面臨心理問題，對於造成的後果感到震驚與懊悔。

安娜的父親悲痛地回憶，該名嫌犯其實是安娜的朋友，當天晚上她甚至還留宿在家中陪女兒過夜。令人難以置信的是，她全程目睹安娜中毒發病，從安娜開始身體不適、被送往醫院，再到隔天倒在浴室裡，但對方始終沒有任何表示。安娜的父親表示，女兒個性單純、朋友不多，因此對朋友毫無防備，也才毫不遲疑地吃下那份「禮物」，「她從來不覺得別人會傷害她，這也是最讓人心碎的地方。」

警方目前已展開深入調查，確認毒物來源與更多細節。安娜的遺體已於6月3日下葬，嫌犯則被移送至青少年罪犯管教所。

巴西 下毒

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