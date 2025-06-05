快訊

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

聽新聞
0:00 / 0:00

拚40歲前不再為生存工作！ 24歲女靠「極簡生活」存300萬

聯合新聞網／ 綜合報導
米婭年紀輕輕就存到超過300萬台幣。示意圖／ingimage
米婭年紀輕輕就存到超過300萬台幣。示意圖／ingimage

英國一名24歲女子靠著省吃儉用與經營副業，年紀輕輕就存下近8萬英鎊（約新台幣324萬元）。她也在社群媒體上分享自己的理財方法，希望幫助其他人提早退休

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，24歲的米婭（Mia Rose McGrath）為了要在40歲之前「軟性退休」，非常努力存錢。她和男友同居，所以可以一起分攤房租和水電開銷。除了本來的工作之外，她也兼職當模特兒、經營社群媒體來增加收入。

米婭說，她想要在40歲之前「軟性退休」，不用再為生存工作。所以她平常有許多省錢的方法。她做的第一件事，就是刪掉手機裡的外送軟體。她表示，自己煮既健康又省錢，不會煮飯根本不是藉口，如果真要叫外送，她寧可跟朋友聚餐時到餐廳吃，也比外送餐點美味。

除此之外，她也幾乎不花錢買咖啡或點心，她表示，很多人習慣每天喝一杯4、5英鎊（約新台幣162元至203元）的咖啡，她認為這些錢要是存起來就會積少成多，自己只有偶而跟朋友外出時才會在外面點咖啡。

除了吃喝之外，米婭也不花錢跟流行。她總是用固定幾樣美妝保養產品，而且都是等到用完才會買新的。「現在很紅的Labubu（一款絨毛娃娃），我就完全不懂，也絕對不會買」。

有人大讚她理財有道，但也有網友擔心「年紀輕輕就過這種日子，根本沒在享受生活」。米婭表示，她認為自己的理財方式並沒有讓她吃苦，她還是願意花錢在有意義的體驗、舒適的居住環境和健康的食物，並且未來也會繼續執行下去。

退休 英國 理財 外送

延伸閱讀

影／泰國雜貨店闖入「超大顧客」 野生象悠哉吃起下午茶

節食減肥小心變憂鬱 新研究：嚴格熱量控制恐讓心情更低落

接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

影／希臘文化遺址前大跳鋼管舞 5名辣妹遭逮捕拘留

相關新聞

不求性感照！已婚男豪撒1.7億 只為和情色網紅「乾聊天」

英國一名OnlyFans網紅近期分享，自己有一位粉絲過去兩年在她身上砸下至少600萬美元（約新台幣1.79億元），而且對方這麼做不是為了裸照，只是單純...

拚40歲前不再為生存工作！ 24歲女靠「極簡生活」存300萬

英國一名24歲女子靠著省吃儉用與經營副業，年紀輕輕就存下近8萬英鎊（約新台幣324萬元）。她也在社群媒體上分享自己的理財方法，希望幫助其他人提早退休。

英國狗狗走失36天被找回！遠走160公里+游泳過海 船員：以為是海豹

一隻來自卡達、獲英國家庭領養的5歲狗狗Amber在英國走失36天後，終獲尋回，期間牠曾遠走160公里，到過英格蘭南部沿岸城市，並游泳過海至對面島嶼

遊客泰國嫖妓先驗貨 摸下體驚覺有陰莖！反悔遭變性人暴打

泰國芭達雅發生變性人暴打遊客事件

影／希臘文化遺址前大跳鋼管舞 5名辣妹遭逮捕拘留

希臘知名古蹟「聖米迦勒和聖喬治宮」出現一群辣妹大跳鋼管舞。這5名遊客不只在皇宮前半裸跳鋼管舞，還拍攝影片上傳到網路。影片在網路瘋傳，5名女子也因此吃上官司。

英國人妻做家事「單項計費」 丈夫每個月估算得付6萬台幣

英國一名人妻近日在TikTok上爆紅，原因是她公開自己當全職主婦的「收費標準」。女子每月會把家務工作清單列成帳單，要丈夫「按項計費」，不少網友看了紛紛留言，好奇女子究竟如何持家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。