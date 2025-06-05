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遊客泰國嫖妓先驗貨 摸下體驚覺有陰莖！反悔遭變性人暴打

香港01／ 撰文／謝茜嘉
泰國芭達雅發生變性人暴打遊客事件。示意圖。圖／Ingimage
泰國芭達雅發生變性人暴打遊客事件。示意圖。圖／Ingimage

泰國芭達雅發生變性人暴打遊客事件，1名斯里蘭卡遊客尋芳問柳，與變性人談妥價錢後要求觸摸下體，以確認是否生理女性。由於遊客不付錢觸摸了兩次，加上取消交易，惹怒了變性人，憤而拿起高跟鞋擊打遊客致頭破血流，最終雙雙被帶返警署調查。

據《曼谷郵報》報導，事發於5月31日晚，警方接報芭達雅海邊發生流血衝突，1名54歲斯里蘭卡男遊客與1名29歲泰籍變性女子爭執，遊客頭部出血，兩人一同被帶走調查。

遊客泰國嫖妓先摸下體驗貨

調查顯示，遊客當時在海邊挑選賣春女子，他挑中該名29歲變性人，獲告知服務價錢是2000泰銖（約新台幣1,837元）。隨後，遊客要求觸摸下體，以確認是否生理女性，遊客獲准摸了1次後，由於沒有付錢再摸第二次，惹怒了變性人。

被摸下體兩次　變性人憤怒暴打遊客

變性人供稱，當時抓住了遊客的衣領，遊客反過來拉住其衣領，劃傷她胸部，她勃然大怒，用高跟鞋擊打遊客頭部4、5下。

遊客則供稱，由於觸摸對方下體後對生理性別存疑，故取消了交易，正要離開時，變性人從後拉住他衣領，並用高跟鞋襲擊。

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文章授權轉載自《香港01》

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