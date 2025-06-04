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影／希臘文化遺址前大跳鋼管舞 5名辣妹遭逮捕拘留

聯合新聞網／ 綜合報導
一群女遊客在古蹟前大跳鋼管舞遭到逮捕。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
一群女遊客在古蹟前大跳鋼管舞遭到逮捕。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

希臘知名古蹟「聖米迦勒和聖喬治宮」出現一群辣妹大跳鋼管舞，這5名遊客不只在皇宮前半裸跳鋼管舞，還拍攝影片上傳到網路。影片在網路瘋傳，5名女子也因此吃上官司。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於5月23日凌晨1點半左右，地點位於希臘科孚島的「聖米迦勒和聖喬治宮」。這座200年歷史的建築不僅曾是王宮，更是聯合國教科文組織認定的世界遺產。當時5名來自英國與德國的舞者正在進行鋼管舞拍攝，影片中女子穿著性感的紅色內衣，在白色石柱下熱舞、擺拍，現場歡呼聲不斷。

據悉，這群遊客是為了參加鋼管舞進修課程，到希臘上課兩週，不過一群人在古蹟前性感熱舞的畫面，被希臘文化部門指控是「玷汙文化景觀」，違反了考古法。事件曝光後，這群遊客主動前往警局說明，結果當場遭到逮捕，還被拘留3天。

5名遊客中有2人遭到判刑6個月，處以緩刑並罰款226.95美元（約新台幣7,300元），其餘3人則無罪釋放。律師表示，2名女子以對此提出上訴，另外3名女子則公開致歉，強調絕無冒犯之意。

30歲的英國舞者伊莫金（Imogen Gunter-Zak）是被判刑的女子之一，她的父親出面批評希臘當局反應過度。伊莫金父親強調，女兒不是「什麼不正經的女人」，拍攝的影片是表演藝術，而不是性暗示。他也透露，當時一群人請了當地攝影師幫忙拍攝，地點是攝影師選的，女兒和朋友相信對方的專業，想不到卻因此遭觸法。

辣妹 希臘

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