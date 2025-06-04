影／被笑禿頭還慘遭分手 男子10年改造逆齡變身瘋傳

日本一名男子近期在網路上爆紅，不過他爆紅不是因為職業或才藝，而是他驚人的「逆齡轉變」。10年前的他還頂著稀疏頭髮、外貌蒼老，如今卻擁有緊緻的皮膚和濃密的髮量，讓人猜不出他的真實年齡。

據ODDITYCENTRAL報導，這名33歲的男子阿崎（Aki），近期接受日本線上電視網ABEMA節目採訪，他表示自己從10年前開始努力「谷底翻身」，而這一切都源自於當時發生許多心碎的事。那時阿崎的髮量稀疏，被主管嘲笑「看起來比實際年齡老很多」，甚至問他是不是「快禿頭了」，偏偏女友也在那時跟他分手，讓阿崎從此陷入低潮。

阿崎說，那段時間真的很黑暗，但他告訴自己，絕對不能再這樣下去，一定要徹底改變自己。阿崎開始努力保養，不論晴天雨天都一定每天擦防曬，並且也建立規律運動習慣、定期做腸胃檢查、到Spa做臉、戒菸戒熬夜。

除此之外，阿崎也開始做醫美療程，除了定期施打肉毒桿菌之外，還接受植髮維持髮際線，現在終於有了濃密的髮量，外表看起來年輕至少10歲。阿崎說，開始認真保養以後，雖然已經又老了10歲，但皮膚狀態卻還跟10年前一樣。

自從努力提升外表後，周遭的人對阿崎的態度也都不再一樣，不管是在職場上或感情上，都更有優勢。他在自己的社群媒體上分享前後對照，也鼓勵所有看見的網友，「如果我能做到，你們也都能做到」，要大家不要被年齡限制。