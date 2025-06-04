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怎麼一回事？「八田與一」被日本警視廳升格為殺人通緝犯！

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為日本大分縣警官網截圖
照片為日本大分縣警官網截圖

在台灣大名鼎鼎的八田與一，被日本警方發佈的最新通緝令列為殺人通緝犯！這到底是怎麼一回事？

文化大學莊伯仲教授2024年4月赴日本參訪，在JR余市車站驚見日本警方張貼的八田與一通緝懸賞海報。海報上的日文指名手配（しめいてはい）是通緝的意思，而殺人事件（さつじんじけん）則是凶殺案（請勿直接翻成「殺人事件」），容疑者（ようぎしゃ）則是指嫌疑犯。

原來在2022年當年，當時27歲的這名日本男子八田與一開車追撞兩名大學生，造成了一死一傷，惡意肇事逃逸，日本警方在同年把他列為第一位因為車禍肇事逃逸的通緝犯，除了懸賞檢舉獎金三百萬日圓，家屬也提供了五百萬日圓當破案獎金，總共八百萬日圓。事發後，台灣媒體也有報導。

日本警方先前調查指出，八田與一在九州疑似與一名大學生發生爭執，對方騎著摩托車離去後，八田與一開車朝同一方向駛去，追撞摩托車的時速至少為80公里，是該路段限速的兩倍，因此可能不是單純的意外。

莊伯仲教授發現，車禍發生在日本最南方的九州，事隔一年多，竟連最北方的北海道都還張貼懸賞海報，可見還沒破案。由於另有一位八田與一在台灣相當出名，他是日治時期的水利工程師，有「嘉南大圳之父」之稱，所以莊教授看到懸賞海報的名字時吃了一驚。

日本媒體人本田善彥指出，多數的日本民眾應該都不認識水利工程師八田與一，對他沒有任何概念。日本台灣交流協會台北事務所的代表泉裕泰在2020年也曾表示，他在2019年就任後發現水利工程師八田與一在台灣的名氣很大，但在日本少有人知道水利工程師八田與一，他在日本時也不知道。

依據日本媒體NEWSポストセブン2025年6月3日的最新報導，大分縣警方已經以涉嫌謀殺及謀殺未遂的罪名對八田與一簽發逮捕令。因為警方通過各種測試，證明他具有充分的殺人意圖。交通肇事逃逸罪的訴訟時效原為七年，但由於謀殺罪名成立，就沒有時效限制了。換句話說，八田與一已從肇事逃逸犯「升格」為殺人通緝犯，日本警方呼籲任何知情者，請通報大分縣別府警察署，懸賞金最高八百萬日圓。

聚傳媒

通緝 日本台灣交流協會 八田與一

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