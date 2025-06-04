男子斬首殺嫂子！攜頭顱街上遊走嚇呆路人 眾人尾隨場面震撼

印度西孟加拉邦南24區縣（South 24 Parganas）發生1宗駭人斬首事件，有男子因家庭糾紛涉將嫂子頭顱斬下，再手持頭顱和兇刀在街上行走，途人和司機紛紛嚇呆。

綜合印媒報道，疑犯比馬爾（Bimal Mandal）於上周六（5月31日）與嫂子薩蒂（Sati Mandal）爭執，比馬爾揮刀斬下嫂子頭顱。隨後比馬爾一手拿着頭顱，一手拿着兇刀在街上行走，有人錄下駭人片段，比馬爾表現十分鎮定，身旁不時有車輛駛過，亦有多名途人和司機緊隨比馬爾。

印度男斬首嫂子 攜頭顱街上行走

警方接報事件後，迅即趕到現場拘捕比馬爾，他未有表現出任何恐懼或悔意。比馬爾接受警方盤問時聲稱，當時帶着頭顱和兇刀在街上行走是想前往警署自首。

疑犯：攜頭顱去警署自首

初步調查顯示，兩人因家庭問題長期不和，目前警方已拘留比馬爾，正進一步調查案件。警方懷疑比馬爾或患有精神病，但有待鑑定釐清。

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文章授權轉載自《香港01》