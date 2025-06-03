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退休女老師海灘日光浴遭推土機輾斃 前夫靠iPhone定位尋屍

香港01／ 謝茜嘉／報導
66歲退休英語女教師於海灘曬日光浴時，被1輛正在倒車的推土機輾斃。示意圖／ingimge
66歲退休英語女教師於海灘曬日光浴時，被1輛正在倒車的推土機輾斃。示意圖／ingimge

義大利知名景點切爾維亞（Cervia）的皮納雷拉海灘（Pinarella di Cervia）近日發生一起駭人意外，一名66歲的退休英語女教師在海灘曬日光浴時，竟然被一輛正在倒車的推土機活活輾斃。她的前夫靠著iPhone的「尋找我的 iPhone」功能找到現場，但一切已經來不及。更令人鼻酸的是，這名女教師剛當上奶奶不久，孫子才剛滿不到三個月。

只帶手機出門曬太陽　卻再也回不來

根據外媒報導，這名不幸身亡的女教師名叫愛麗莎．斯帕德維奇亞（Elisa Spadvecchia），和退休警察前夫喬瓦尼．斯弗雷戈拉（Giovanni Sfregola）一起到切爾維亞度假。5月24日，愛麗莎表示想到海灘散步兼曬太陽，就獨自帶著iPhone出門，沒想到竟成了永別。

當天她遲遲沒有回來，喬瓦尼打電話也無人接聽，心急之下開啟「尋找我的 iPhone」功能定位，卻在海灘上發現了愛麗莎的手機和她冰冷的遺體。據目擊者表示，愛麗莎是被倒退中的推土機輾過，現場慘不忍睹，就連第一時間抵達的救生員也受驚過度，被送醫治療。

肇事司機沒駕照還吸毒　過失殺人遭起訴

肇事的是一名54歲男子拉里．尼奧利（Lerry Gnoli），他當時正在操作推土機處理沙丘作業。他聲稱自己有授權進行作業，但因為設備震動、視線死角，完全沒發現有人躺在沙灘上。事發後他當場慌張尖叫，甚至一度想逃離現場。

不過後續調查發現，拉里根本沒有操作推土機的合法駕照，而且警方對他進行的血液與尿液檢驗也顯示可卡因陽性反應。目前他已被控過失殺人罪。根據報導，拉里過去就有犯罪紀錄，曾因交通事故致人死亡被判刑，也有吸毒前科。

一名救生員代表指出，當地的沙丘整平作業其實在數週前就已經完成，不清楚為什麼案發當天海灘上還會出現推土機，這部分也正在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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