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飛機上有蛇 印度客走私47條毒蛇闖關「藏行李托運」

中央社／ 孟買1日綜合外電報導
1名從泰國飛抵商業重鎮孟買的印度籍乘客，在走私數十條毒蛇闖關時遭查獲。 圖／取自孟買海關Ｘ
1名從泰國飛抵商業重鎮孟買的印度籍乘客，在走私數十條毒蛇闖關時遭查獲。 圖／取自孟買海關Ｘ

印度海關官員表示，1名從泰國飛抵商業重鎮孟買（Mumbai）的印度籍乘客，在走私數十條毒闖關時遭查獲。

法新社報導，孟買海關今天晚間在一份聲明中表示，這些蛇「藏匿在托運行李中」，其中包括44條印尼蝮蛇。

聲明補充說：「1名從泰國抵達的印度籍民眾被捕。」

這名乘客的詳細資料未被公布，他另外還攜帶3條蛛尾擬角蝰，這是一種通常只捕食鳥類等小型獵物的毒蛇，還有5隻亞洲葉龜。

孟買海關公布所查獲蛇類的照片，其中包括在桶裡蠕動的藍色與黃色爬蟲。

在孟買查獲蛇的情況相對少見，海關官員通常發布的是乘客走私黃金、現金、大麻或疑似古柯鹼藥丸的照片。

然而今年2月，孟買機場的海關官員也曾攔下1名攜帶5隻合趾猿的走私犯，這種小型猿類原產於印尼、馬來西亞與泰國森林。

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海關 孟買

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