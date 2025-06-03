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帥氣第二人生！前女警圓夢中斷變婚禮插畫家 新人感動：比照片還像本人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前女警轉職為婚禮插畫師。女警示意圖，非當事人。 圖／ingimage
日本前女警轉職為婚禮插畫師。女警示意圖，非當事人。 圖／ingimage

根據日媒「ほっとせなNews」報導，日本一位前任女警官＠chanmina_line在社群平台Threads分享自己轉職為婚禮插畫家的故事，獲得網友熱烈回響，大讚「多才多藝又帥氣」、「這人生太精彩了！」的留言接連湧入。這段從警察到藝術創作者的轉變，不只是職涯的轉折，更是「貢獻社會」理念的延續。

＠chanmina_line曾擔任警察約7年，當初因為自己從小覺得警察是個能帶給人安心的存在，而心生嚮往，同時也想回饋故鄉，所以投入警察這份工作，只是結婚後因先生職務調動而辭職。搬家後，她進入童年夢想的主題樂園工作，不料卻遇上疫情，園區暫停營運，在家的時間增加，原本忙碌的生活突然空閒了下來，她便因此開始動筆為朋友描繪婚禮回憶，沒想到開啟了第二人生。

她的畫風溫暖細膩，不僅記錄畫中人當下的模樣，更能巧妙捕捉情感。曾有新人看著插畫說：「比照片還像我們自己。」也有委託者僅提供類似姿勢和試穿婚紗的照片，她便用想像和技巧描繪出彷彿婚禮當天的感動作品。她說，能用畫筆傳遞幸福，是她最大的成就感。

＠chanmina_line從擔任警察到在主題樂園工作，再成為婚禮插畫家，每一步都秉持「想為人帶來幸福」的初心。如今，她希望持續透過插畫，記錄婚禮、生日與家庭成員的重要時刻，讓回憶成為最美的畫作，溫暖更多人的心。

由 @isabellathatgirll 發佈
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警察 日本 插畫家 婚禮

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