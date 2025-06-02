快訊

濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保

勇敢實踐孩子人生中第一趟出走 幼兒園吹起畢旅過夜風

恐怖！女子慘遭6米巨蟒生吞…兒子及村民殺蛇剖腹 驚見完整屍體

香港01／ 撰文：夏洛特
印尼1名66歲婦人被6米長大蟒蛇吞入蛇腹。 示意圖／ingimage
印尼1名66歲婦人被6米長大蟒蛇吞入蛇腹。 示意圖／ingimage

印尼發生1宗可怕的「巨蟒吃人」恐怖事件！當地1名婦人外出後就不知所終，家人擔憂不已，故與村民四處尋找她的蹤影。搜索期間，眾人發現1條6米長大蟒蛇，腹部誇張地隆起，躺在草地上一動不動地休息，便懷疑婦人已被吞入蛇腹。眾人將蟒蛇殺死並剖腹，真的發現婦人遺體完整地蜷縮在蛇胃中！雖然最終把人尋回，但結果卻令人極度心寒。

婦人離家後下落不明

綜合外媒報導，事發於印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）錫登倫拉龐縣（Sidrap）巴圖村（Batu），66歲婦人哈賽亞（Hasiah）於今年4月1日上午約8時出門到自家房子後花園附近，打算尋找綁木頭的繩子（當地另有媒體報道指是從橡膠種植園回家途中），之後就下落不明。

哈賽亞的兒子努爾丁（Nurdin）知道母親平日都會在中午時分前回家，但當日到了下午5時卻遲遲未歸，於是向村民打聽母親下落，但都沒有消息。努爾丁遂與其他村民展開搜索，四處尋找哈賽亞的去向。

村民合力殺蛇救人

直至晚上約8時半，努爾丁及其他村民在搜索哈賽亞期間，發現1條約6米長的蟒蛇，其腹部異常地隆起。村民懷疑該條巨蟒吞下了哈賽亞，於是合力將蛇殺死，並將之剖腹。在網上流傳的影片中，可見村民奮力用小刀將堅韌的蛇皮割開，以拯救哈賽亞，場面十分駭人。

葬身蛇腹結局悲慘

結果，村民們真的在蛇胃中發現消失的哈賽亞，遺憾的是她早已氣絕身亡。據當地媒體報道，巨蟒從草叢中猛撲向哈賽亞，隨即咬住她的腿部，哈賽亞摔倒後曾奮力掙扎，但最終被蛇身捲著擠壓致死並吞下。

努爾丁坦言直擊母親遺體對他做成莫大打擊，並透露當見到該條巨蟒時已心感不妙。而村民幫忙將葬身蛇腹的哈賽亞的遺體取出，由家屬舉辦葬禮。

警方提醒居民小心成為蟒蛇「食糧」

皮圖裡亞斯（Pitu Riase）警察局長扎卡里亞（Ipda Zakaria）敦促當地居民在穿越種植園區等林地時，務必要多加小心，因為該區常有大型蟒蛇出沒，並表示蟒蛇具有攻擊性，會主動襲擊人類，「因為這是牠們的簡單食物來源」。

延伸閱讀：

荃灣驚現「劇毒蛇」？街坊險踩中驚呼 專家拆解真身警告：不要碰

拿2.5米死蟒蛇「跳繩」！澳洲頑童影片瘋傳爆爭議 面臨巨額罰款

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

製造噪音是反社會行為！英國拒絕公共場合的擴音擾人

window.location.href="https://global.udn.com/global_vision/story/8664/8769611";

列車上最危險位置！電車怪人霸佔車廂連接處 日網轟：真的會死人

根據日媒「まいどなニュース」報導，日本有網友曾經發文表示，有乘客喜歡站在列車車廂間的連接通道，就算有人想通過也不肯讓他人通行的怪事，引發網友熱議。這種看似僅妨礙他人通行的怪異行為，其實更潛藏著嚴重的安全風險。

沒貼標籤也有特價！日店員偷幫親友打折 害老闆1年虧41萬

根據日媒「弁護士.com」報導，日本一名在商店打工的兼職人員因長期在結帳時私下替家人動手腳、不當給予折扣，遭店家察覺後懊悔不已。這起事件中，涉事親友即使商品未貼「半價標籤」，仍獲半價優惠，或故意漏刷商品。在一年之中總金額已累積高達200萬日圓（約新台幣41萬元）。此行為將構成何種罪名？律師指出，這種「假優惠」行為可能觸犯多條刑責。

恐怖！女子慘遭6米巨蟒生吞…兒子及村民殺蛇剖腹 驚見完整屍體

印尼發生1宗可怕的「巨蟒吃人」恐怖事件！當地1名婦人外出後就不知所終，家人擔憂不已，故與村民四處尋找她的蹤影…

生日派對變分手擂台！他1招收回婚戒「爆妻出軌內幕」 攤牌影片瘋傳掀議

一次不忠，百次不用！美國新澤西州有消防員在自己40歲生日派對上，當著親朋戚友面前指控妻子出軌，他先拿出戒指盒，假意要送上1枚新戒指，哄騙妻子脫下手上婚戒再收回…

吃對早餐救大腦！92歲營養權威靠這碗「超級食物」抗老不失智

現代人常因趕上班、沒胃口而跳過早餐，不過這樣的習慣可能正悄悄傷害人們的健康。日本92歲營養學權威香川靖雄，至今仍每周通勤四小時擔任女子營養大學副校長，他強調：「我每天吃早餐，這是我身體與腦力依舊清晰的關鍵。」在香川靖雄看來，早餐的重要性不只是填飽肚子，還可能決定一個人是否能健康長壽、不失智，「吃對早餐」成為他活躍至今的秘密武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。