生日派對變分手擂台！他1招收回婚戒「爆妻出軌內幕」 攤牌影片瘋傳掀議

一次不忠，百次不用！美國新澤西州有消防員在自己40歲生日派對上，當著親朋戚友面前指控妻子出軌，他先拿出戒指盒，假意要送上1枚新戒指，哄騙妻子脫下手上婚戒再收回，下秒立即「攤牌」激動指罵，怒斥知道妻子「偷食」後吃下避孕藥。戲劇性的一幕被賓客全程拍下並放上網，影片迅即瘋傳，吸引逾600萬次觀看，目前該消防員已申請離婚。

綜合外媒報導，40歲任職消防員的加蘭特（Nick Galante）與33歲任職房地產中介的妻子埃格斯（Samantha Egues）結婚3年多，兩人育有2名年幼的孩子。

男子生日派對上突爆妻子出軌偷食

妻子早前為加蘭特舉辦生日派對，原是一場歡慶的派對，最終卻演變成不歡而散。當時加蘭特拿着麥克風表示，儘管是他的生日，但也準備了一份禮物送給妻子，他從他人手上接過戒指盒，妻子站到他身邊，氣氛十分歡樂甜蜜。加蘭特先要求妻子將婚戒脫下給他，妻子爽快照做，加蘭特拿走戒指後，粗暴地親吻妻子再狠狠推開。

男子怒罵妻子：你這個骯髒的X子

加蘭特下秒對妻子激動怒罵：「我他X的知道所有事情，沒錯，X子……我知道你吃下避孕藥，你這個骯髒的X子……別裝作什麼也不知道……我他X的恨你背叛，我恨你對我孩子所做的一切。」

妻子否認指控，堅稱「我不知道你在說什麼」，加蘭特威脅會展示出軌證據，質問道「你確認你想這樣嗎？」，妻子立即調頭離開，女方家人跟隨，只留下加蘭特和男方親友繼續聚會。

網友：信任一旦破裂就無法修復

加蘭特向妻子攤牌的影片由賓客拍攝並放上網，影片於多個社交平台瘋傳，累積逾600萬次觀看。不少網友支持加蘭特，指出「她以為她會得到1枚更高級的戒指」、「她對破壞家庭負有100%責任」、「如果她欺騙你1次，她就會欺騙你3次」、「信任一旦破裂就無法修復」、「當出現不忠行為最終導致離婚時，受傷害的總是孩子」。

據消息人士透露，雖然夫婦二人仍同住，但由於「信任已喪失」，不可能重修舊好，加蘭特已於5月17日向妻子遞交離婚文件。

🤙🏽 New Facts Dude Drop: New Jersey Firefighter Exposes Wife’s Infidelity at His Surprise Birthday Party in Shocking Viral Clip: ‘The Ultimate Betrayal!’



📍 Belleville, New Jersey

May 9th, 2025

Nicholas Galante



A New Jersey firefighter, Nicholas Galante, publicly confronted… pic.twitter.com/CKVuY7TGtq — The Facts Dude (@The_Facts_Dude) 2025年5月11日

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文章授權轉載自《香港01》