快訊

疑過彎轉不過 2男大生高雄旗津自撞路緣石倒地雙亡

遭爆濫用K他命搖頭丸！馬斯克回應「現在沒吸毒」 4字怒批紐時

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

親友1舉動害2歲童染皰疹 左眼穿孔永久失明母心碎

香港01／ 撰文／蘇菲亞
醫生指可能因親友過度親吻幼童臉頰或額頭，令單純皰疹病毒進入眼睛。示意圖。圖／ingimage
醫生指可能因親友過度親吻幼童臉頰或額頭，令單純皰疹病毒進入眼睛。示意圖。圖／ingimage

親吻小孩要小心！1名現居納米比亞幼童被母親發現左眼腫脹流淚，母親起初以為是普通感染，使用抗生素眼藥水後沒有加多理會。直到幼童用手力抓眼球，左眼「彷如沒有感覺」，母親意識到事態不妙，立即前往就醫。檢查後發現幼童左眼角膜出現穿孔，多次手術無法挽回視力，左眼永久失明

醫生指可能因親友過度親吻幼童臉頰或額頭，令單純皰疹病毒進入眼睛，感染眼角膜而引發嚴重併發症。成人感染單純皰疹病毒，通常會導致「唇瘡」，然而對於嬰幼兒可導致致命性腦炎或嚴重視力損傷。

2歲男童左眼角膜有4毫米穿孔

外媒報導，現居納米比亞的2歲幼童胡安‧薩伊曼（Juan Saaiman）被母親蜜雪兒（Michelle Saaiman）發現左眼腫脹流淚。蜜雪兒最初以為是普通感染，因此按醫生指示為胡安滴抗生素眼藥水後，便沒有加多理會。

2日後，蜜雪兒發現胡安竟毫不猶豫地將手指放進左眼內，力抓眼球，左眼彷如「沒有任何感覺」。蜜雪兒意識到事態不妙，立即前往就醫，檢查後才發現胡安左眼角膜出現4毫米的穿孔，經過多次手術及抗病毒治療，仍無法挽回視力，左眼永久失明。

單純皰疹病毒進入眼睛

院方檢查發現父母未感染單純皰疹病毒，排除父母傳染可能﹐醫生推斷胡安是被親友過度親吻臉頰或額頭，而親吻者是唇瘡患者﹐單純皰疹病毒透過手部接觸進入眼睛，感染了眼角膜而引發嚴重併發症。

醫生表示成人感染單純皰疹病毒後，通常會導致唇皰疹，俗稱「唇瘡」，但對於免疫系統尚未發育完全嬰幼兒來說，單純皰疹病毒感染可導致致命性腦炎或嚴重視力損傷。

母親：沒想到親吻帶來如此可怕後果

蜜雪兒憶述，胡安染病後情況迅速惡化，「兒子出現感染狀況後開始哭鬧不止，眼睛腫脹模糊，彷彿有異物擋住視線。我心都碎了，沒想到只是親吻，竟會帶來如此可怕的後果」。 不過面對如此情況，蜜雪兒仍然積極尋持治療方案，胡安亦將會接受3個不同的手術，為將來有機會進行眼角膜移植手術做好預備。

目前胡安右眼仍健康，但家人擔心他再次受到感染，嚴格遵守醫療團隊建議，蜜雪兒也透過社群媒體提醒家中有孩童家長，「不要讓任何人親吻他們，特別是新生兒！HSV恐造成無法挽回的傷害」。

延伸閱讀：

16歲仔下體潰爛現10幾個洞！驚患皰疹＋梅毒　父親前自爆染病原因

處男宅男網上約炮清純女　慘染6種性病愛滋、梅毒、疱疹、椰菜花…

文章授權轉載自《香港01》

醫生 視力 病毒 抗生素 失明

延伸閱讀

國防部軍醫局新編2億元 仿美軍成立「前進外科小組」

MLB／道奇傷兵一籮筐 主力牛棚菲利普斯動TJ整季報銷

我必須知道，成為盲人的自己該如何繼續獨力生活──寫在失明之前

想擺脫眼鏡…26歲警術後「恢復期」無限長 悲喊：近視雷射奪走一切

相關新聞

親友1舉動害2歲童染皰疹 左眼穿孔永久失明母心碎

親吻小孩要小心！1名現居納米比亞幼童被母親發現左眼腫脹流淚，母親起初以為是普通感染，使用抗生素眼藥水後沒有加多理會

太火辣！俄正妹畢業舞會穿「深V洋裝」驚動校長 狂吸百萬點閱

世界各地近日都有不少學生行畢業禮，俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）就有一名年輕女學生，日前在學校跳「畢業舞」的影片引發不少爭議。從...

前女友拒復合！泰男怒丟手榴彈報復 「意外反彈」炸死自己

害人之心不可有！泰國1名35歲男子求28歲前女友復合不果，竟想將對方殺死，不但試圖用剪刀刺傷對方，事敗後竟取出手榴彈丟向前女友及其家人，企圖將對方炸死。其間手榴彈沒有如男子預期般炸開，當他拾起手榴彈時

開玩笑？馬克宏疑遭妻「賞巴掌」 唇語專家解讀兩人對話：廢柴滾開

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪問越南時，被拍到疑似在總統專機上遭妻子布莉姬（Brigitte Trogneux）掌摑的片段。事件成為不少人討論的話題，法國總統府淡化事件，指他們只是「開玩笑」。不過有唇語專家解讀兩人的對話，指馬克宏被罵「廢柴」。

最短婚姻！交往6年結婚1小時就被拋棄 新娘崩潰：丈夫出軌表妹

結束愛情長跑步入婚姻，最終卻徒留悲傷。澳洲1名新娘與男友交往6年終於成婚，但在婚禮當日新郎剛說完誓詞，竟將她拋棄兼就此消失。多年感情無疾而終，加上才結婚不到1小時婚姻就潦草結束，均令該女子悲痛不已。而令她大受打擊的是，她竟發現新婚丈夫早已出軌，對象還是她表妹！

英國不忍了！公共空間擴音是反社會行為

當在大眾運輸系統上遇到擴音播放音樂或影片的人，英國民調發現，多數人不敢提出制止，寧願選擇忍耐，內心默默崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。