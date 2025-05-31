前女友拒復合！泰男怒丟手榴彈報復 「意外反彈」炸死自己

害人之心不可有！泰國1名35歲男子求28歲前女友復合不果，竟想將對方殺死，不但試圖用剪刀刺傷對方，事敗後竟取出手榴彈丟向前女友及其家人，企圖將對方炸死。其間手榴彈沒有如男子預期般炸開，當他拾起手榴彈時，手榴彈忽然爆炸，直接將他炸死，同時令附近4人受傷。警方之後在男子車上搜獲半公斤冰毒，但暫未知男子作案前有否吸食毒品。

綜合泰媒報導，事發於25日清晨，泰國素叻他尼府35歲男子通納克（Surapong Thongnak）闖入28歲前女友莎沃康（Kanonraphat Saowakhon）的獨立屋住所，將熟睡的前女友叫醒，並提出復合要求。在遭到莎沃康拒絕後，通納克忽然暴怒，抽出剪刀企圖刺傷對方。莎沃康的尖叫聲驚動了家人，家人即時制止通納克的暴行。

當時附近有居民正在屋外喝咖啡，留意到已經失去理志的通納克忽然從莎沃康家衝出，並返回自己的汽車上取出1枚手榴彈，隨後通納克站到莎沃康家外，拉開手榴彈的保險栓，並將之丟向在房屋方向的人群中。

目擊者指，手榴彈隨後撃中房屋的混凝土柱然後反彈，未知為何手榴彈沒有立刻爆炸，通納克見狀即快步走回屋外撿起手榴彈。當他想再次擲出時，手榴彈在他手中應聲炸開。通納克當場被炸死，而爆炸亦導致其餘4人受傷。

4名傷者年齡介乎28至73歲，包括莎沃康及她的2男1女家庭成員。莎沃康在事件中受輕傷，在接受治療後已經出院，但1名68歲傷者傷勢較重，目前仍留醫接受治療。

警方接報到場，發現通納克面朝下躺在血泊中，已經死亡；而院內散落碎片和彈片，爆炸的衝擊波同時撃碎停放現場的1輛汽車的玻璃。警方透露，他們在通納克的車上查獲了半公斤冰毒，不過未知事發前通納克有否吸食毒品。目前警方正調查通納克從哪裏獲得手榴彈。

據報，通納克於2020年時，曾因1宗毒品案件被判入獄5個月。而本次事件起因，疑為通納克不想莎沃康愛上其他人，故策劃將對方殺死。

通納克的母親直言對兒子採取的暴力舉動感到吃驚，並透露兒子與莎沃康只交往了2個月。

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文章授權轉載自《香港01》