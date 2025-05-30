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開玩笑？馬克宏疑遭妻「賞巴掌」 唇語專家解讀兩人對話：廢柴滾開

香港01／ 撰文：張子傑
馬克宏夫婦25日抵達越南時，下機前馬克宏慘遭妻子布莉姬推臉的連續畫面，引發喧然大波。路透
馬克宏夫婦25日抵達越南時，下機前馬克宏慘遭妻子布莉姬推臉的連續畫面，引發喧然大波。路透

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪問越南時，被拍到疑似在總統專機上遭妻子布莉姬（Brigitte Trogneux）掌摑的片段。事件成為不少人討論的話題，法國總統府淡化事件，指他們只是「開玩笑」。不過有唇語專家解讀兩人的對話，指馬克宏被罵「廢柴」。

《紐約郵報》5月28日引述英國《每日快報》（The Express）報道，有唇語專家分析有關片段後，指總統專機的艙打開時，馬克宏轉身面向布莉姬，但遭對方以雙手推向臉部。

馬克宏發現飛機門已經打開及上鏡後，似乎顯得不自在，並隨即向外界揮手打招呼。他之後走向妻子，再試圖令自己冷靜，並叫布莉姬一起走。

而在兩人步出機艙時，氣氛再度惡化，馬克宏伸手嘗試拖着妻子一同下機，惟遭對方無視，自己步向登機梯。唇語專家發現，布莉姬當時在說「廢柴滾開」。馬克宏隨後稱「來吧，好嗎？」，但被對方拒絕，他就顯得有點無奈，並說了一句「哦」，雙方就一起步向地面。

該名唇語專家認為，這宗罕有而輕率的交流反映他們的緊張關係，指馬克宏將來的外交行程頻密，因此更加備受關注。

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文章授權轉載自《香港01》

馬克宏 越南

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