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最短婚姻！交往6年結婚1小時就被拋棄 新娘崩潰：丈夫出軌表妹

香港01／ 撰文：夏洛特
澳洲1名新娘與男友交往6年終於成婚，但在婚禮當日新郎剛說完誓詞，竟將她拋棄兼就此消失。示意圖／AI生成
澳洲1名新娘與男友交往6年終於成婚，但在婚禮當日新郎剛說完誓詞，竟將她拋棄兼就此消失。示意圖／AI生成

結束愛情長跑步入婚姻，最終卻徒留悲傷。澳洲1名新娘與男友交往6年終於成婚，但在婚禮當日新郎剛說完誓詞，竟將她拋棄兼就此消失。多年感情無疾而終，加上才結婚不到1小時婚姻就潦草結束，均令該女子悲痛不已。而令她大受打擊的是，她竟發現新婚丈夫早已出軌，對象還是她表妹！

綜合外媒報導，澳洲墨爾本女子凱莉（Kylie）早前致電Nova《Late Drive》Podcast節目分享，表示她的婚姻只維持了極短時間，「甚至不足24小時」，在婚宴結束前就痛心結束。

凱莉在節目中提到她當時和男友交往6年，舉辦了美麗婚禮，在外人看來就像是金童玉女將要走向幸福未來。然而在婚禮上，她的新婚丈夫還未送客就一聲不響消失不見了。

凱莉透露與丈夫說完誓詞就拍攝照片，不到1小時，丈夫就忽然離開婚禮現場。她表示拍照時丈夫表情一切如常，回看照片也不見什麼端倪，而當時發現丈夫消失，仍努力保持形象，讓婚宴繼續進行，賓客並不知道發生什麼事。雖對新郎消失感到困惑，但她稱「大家都很樂意留下來聚會一整晚」，而婚禮當晚，凱莉獨自待在新婚套房。

凱莉在婚禮後接連數個月也沒有丈夫消息，她被迫取消蜜月旅行計劃，並為丈夫消失感到非常痛苦。而令她更為悲痛的是，婚禮後親戚致電詢問新郎消失的事，也有親友恭賀她新婚，這些她全都不知可以如何回應。

後來凱莉才知道丈夫原來早就出軌了，於是決定離婚，「他不想和我在一起。他（一直）都在和別人約會，但他卻讓我們結婚了」。凱莉更發現原來丈夫的偷情對象，竟是她的表妹，而兩人現時仍在一起。因為尷尬，現時凱莉與表妹一家不再相見。

凱莉表示當時的確很難過，不過現在一切已成過去，雖然情傷令她暫時沒有再婚打算，但如今她已可泰然分享經歷，連她的孩子有時還會提起這件事開玩笑。

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文章授權轉載自《香港01》

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