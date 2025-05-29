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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

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酒駕自拍炫耀…英男撞牆後逃逸 3乘客重傷「2人被迫辭工作」

聯合新聞網／ 綜合報導
該名酒駕男子事後遭判禁止其駕駛36個月。示意圖／ingimage
該名酒駕男子事後遭判禁止其駕駛36個月。示意圖／ingimage

英國一名20歲男子去年在酒駕時拍下自己開心嬉笑的畫面，不久後便發生嚴重車禍。撞擊發生後，他棄車逃逸，留下車上受傷乘客，其中一人當時位於後車廂。此案近日判決，男子被判入獄兩年半，並禁止駕駛三年。

案發時間為2024年4月21日凌晨，位於英格蘭北約克郡米德爾斯堡（Middlesbrough）附近的沃維斯頓（Wolviston）。當時，20歲男子狄倫（Dylan Crocker）酒測值達法定標準兩倍以上，他在車內拍攝影片，一邊笑鬧、一邊聽著饒舌音樂。

畫面中他所駕駛的車輛高速行駛，接著失控撞上一面牆。事發後，克羅克立刻下車逃離現場，被發現奔向附近一戶民宅的車道。車內傳出乘客的呻吟聲與尖叫，警方到場才發現甚至有一名乘客當時位於後車廂。

根據英國《每日郵報》報導，克羅克日前於蒂賽德刑事法院（Teesside Crown Court）被判處30個月少年教誨所刑期，並禁止其駕駛36個月。法院指出，車禍導致三人身受重傷，其中兩人因傷被迫辭去工作。

一名20歲女性乘客在庭上表示，自己的骨盆嚴重骨折，醫師告知她未來一生都可能持續疼痛。另一名女性則須接受脊椎手術，肋骨骨折並出現神經損傷，甚至需重新學習走路。兩人皆提到事故對心理健康造成長期影響，另有一名男性乘客坦言，自此以後不願再外出社交。

警方隨身攝影機畫面顯示，克羅克事發當下否認駕駛行為，聲稱自己只是「喝了酒」，但並未開車。不過，現場酒測結果為70微克（法定上限為35微克），他隨後拒絕提供正式樣本進行進一步酒測。

法院審判指出，克羅克不僅酒駕，還未繫安全帶，且行駛速度遠超過限速，事發前明顯分心，屬於交通事故中常見的「致命四因」全數具備。

辦案警官強森（Rachael Johnson）探員表示：「這起事故造成的傷害深遠，不只是身體上的創傷，也包括心理層面的長期痛苦。我對本案的判決表示肯定，也希望這能對其他駕駛者產生警惕。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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