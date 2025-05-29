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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

狗狗狂吠惹怒飼主 美國男子竟把牠活活「烤死」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子情緒失控，竟將寵物活活烤死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子情緒失控，竟將寵物活活烤死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國阿拉巴馬州發生一起駭人聽聞的虐狗案。一名男子疑似因為受不了家中吉娃娃不停吠叫，竟然一氣之下把狗塞進烤箱「活活烤死」。到場處理的員警本身也是吉娃娃飼主，目睹現場當場心碎，難過地說不出話來。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，44歲的威廉森（James Williamson）住在接近佛州邊界的艾特莫（Atmore）。案發當時，他和家人起了口角，狗狗在旁邊不同吠叫。一時情緒失控的威廉森一開始先是威脅：「再叫我就把狗丟進烤箱」，話才說完沒多久，他就真的抓起小狗，把狗丟進高溫烤爐內，還用椅子卡住烤箱門，讓狗狗完全無法掙脫。

鄰居聽見狗狗淒厲的慘叫聲，嚇得趕快報警。負責的員警麥曼（Darrell McMann）到場察看，發現吉娃娃已經被烤得焦黑，屍體甚至還直接丟在車道上。麥曼哽咽地說，他自己也有一隻吉娃娃，所以看到同是吉娃娃的狗狗被這樣對待，真的一時冷靜不下來，覺得非常難過。

威廉森目前被警方依「加重動物虐待罪」起訴，這是阿拉巴馬州的三級重罪，若成立將面臨最高10年徒刑，並且不得再飼養任何動物。不過根據當地法律，三級重罪屬於「較輕量級」的刑責，若嫌犯沒有前科，有可能最後只會被判緩刑或短期監禁。

虐狗 狗狗 吉娃娃

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