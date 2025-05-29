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瑜珈靜修變惡夢 英國女流落秘魯街頭精神異常

聯合新聞網／ 綜合報導
女子被搶後精神出現異常，最後流落街頭。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子被搶後精神出現異常，最後流落街頭。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名女子原本到秘魯參加瑜珈靜修課程，卻在當地慘遭搶劫，甚至一度失聯。雖然現在已經尋獲女子，但由於嚴重心理創傷，她的精神狀況非常差，不但淪落到跟街友一起住在街頭，也因為精神崩潰而拒絕接受幫助。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的漢娜（Hannah Almond）在今（2025）年三月抵達秘魯，希望透過瑜珈靜修課程找到內在平靜。沒想到她的生活不但沒有更加平靜，反而還陷入一陣混亂。她因為遭歹徒暴力搶劫，導致證件、手機與財物全都不見，就連護照也都沒了。

目擊者拍攝的影片顯示，漢娜日前在貝倫橋（Belén Bridge）下與一名無家可歸的長者搭建簡易棲身處，但即使這樣，她還是被當地店家驅趕，甚至焚燒兩人的物品。目擊者表示，漢娜當時敲了很多人的家門，但都沒有人願意幫忙她，只有那位老人願意收留她。

漢娜的友人透露，自從被搶之後，漢娜就完全不信任任何人。雖然英國領事館提供了旅館和食物，她還是會從旅館逃走，回到橋下。漢娜的朋友和志工報案後已經為她發起募款，希望籌措機票與住宿費，將人平安送回英國。

漢娜的友人說，漢娜應該是被搶之後才會精神錯亂，附近居民也都誤以為她情緒失控，不敢幫她。但其實漢娜本來是個溫柔且樂於助人的人，如今陷入這般困境，處境令人憂心。

目前英國駐秘魯大使館已經介入協調，但由於漢娜的旅遊簽證已過期，她目前是非法居留的狀態。

英國 秘魯 瑜珈 搶劫

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