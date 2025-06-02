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列車上最危險位置！電車怪人霸佔車廂連接處 日網轟：真的會死人

聯合新聞網／ 綜合報導
車廂連結處是列車上最危險的位置。 示意圖／Ingimage
車廂連結處是列車上最危險的位置。 示意圖／Ingimage

根據日媒「まいどなニュース」報導，有日本網友發文表示，曾發生有乘客刻意站在列車車廂間的連接通道，就算有人想通過也不肯讓他人通行的怪事，引發網友熱議。這種看似僅妨礙他人通行的怪異行為，其實更潛藏著嚴重的安全風險

該名乘客數年來總是站在連接車廂的通道中，即使車站人員前來勸導，對方後來還是會回到原位。不少網友指出「那裡常有醉漢小便、嘔吐耶」、「那裡真的超危險，真的會死人」、「那是發生事故時最危險的位置！」。許多人認為，這不僅造成他人困擾，對當事人自身也有潛在威脅。

2014年神奈川「東急東橫線追撞事故」中，就曾發生車廂猛烈碰撞，導致車輛連接處被擠壓到幾乎無縫，甚至連連接板也被擠出或脫落。若有人站在此處，極可能被夾在車廂間或墜落車外，後果不堪設想。日本國土交通省也在《鐵道安全手冊》中明文警告，連接處在轉彎時會劇烈晃動，不僅易跌倒，也妨礙他人通行。此外，若車上發生火災，為防止火勢蔓延，車廂間的門應保持關閉，顯示此區域在緊急時刻更扮演關鍵角色。

除了佔據車廂連接處外，日本民營鐵道協會的調查也顯示，「咳嗽不遮掩」、「霸佔座位」、「講話太吵」、「上下車插隊」、「亂放行李」等，皆名列乘客最反感的行為。搭乘大眾交通工具時，除了避免妨礙他人外，保護自身安全也應是最重要的考量。

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