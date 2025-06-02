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沒貼標籤也有特價！日店員偷幫親友打折 害老闆1年虧41萬

聯合新聞網／ 綜合報導
店員若私自給親友優惠，恐涉背信或侵占罪。結帳示意圖。圖／Ingimage
店員若私自給親友優惠，恐涉背信或侵占罪。結帳示意圖。圖／Ingimage

根據日媒「弁護士.com」報導，日本一名在商店打工的兼職人員因長期在結帳時私下替家人動手腳、不當給予折扣，遭店家察覺後懊悔不已。這起事件中，涉事親友即使商品未貼「半價標籤」，仍獲半價優惠，或故意漏刷商品。在一年之中獲得的不法優惠總金額已累積高達200萬日圓（約新台幣41萬元）。此行為將構成何種罪名？律師指出，這種「假優惠」行為可能觸犯多條刑責。

對這名兼職人員而言，最明確的罪名是「背信罪」。作為收銀員，其職責是忠實地為店家收取商品費用，卻私自替親友降價，違反職務信賴，並造成商店實際損失。根據日本法律，背信罪最高可判處五年徒刑或罰款50萬日圓（約新台幣10.3萬元）；若親友知情並配合，亦可能構成共同犯罪。

若該店員在店內屬於較高職位，如店長或時段負責人，且對商品有實質管理權限，行為則可能構成更重的「業務侵占罪」，刑期最高達十年。反之，若無此管理權，則可能構成「竊盜罪」，等同於竊取商店財物。律師指出，是否具備商品的占有權，是定罪的關鍵。

這類私下幫忙打折的行為，不僅嚴重損害雇主的信賴，也可能觸犯背信、侵占或竊盜等罪名。律師強調，即使出發點是幫忙，也無法成為違法行為的理由。在職場中維持誠信，是最基本的底線，切勿心存僥倖。

竊盜 日本 折扣 打工 侵占

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