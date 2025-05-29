男子生日派對當眾揭發妻偷吃！一招收回婚戒 攤牌影片瘋傳引爆熱議

「一次不忠，百次不用！」美國新澤西州一名消防員在自己40歲生日派對上，當著親友面前公開指控妻子出軌。他先假裝要送妻子一枚「新戒指」，哄她脫下婚戒後立刻攤牌，當場怒斥對方出軌後還吃避孕藥，場面一度失控。這場驚人的家庭糾紛被賓客全程拍下並上傳網路，影片瞬間爆紅，至今已超過600萬次觀看，目前男方已正式提出離婚。

假送禮真攤牌 親友傻眼全看傻

據外媒報導，主角是40歲的消防員尼克·加蘭特（Nick Galante），與33歲的房仲妻子莎曼莎·埃格斯（Samantha Egues）結婚超過三年，育有兩名年幼子女。日前，莎曼莎為丈夫精心策劃生日派對，原本應該是溫馨歡樂的一晚，卻演變成一場婚姻悲劇。

加蘭特在派對上拿起麥克風說：「雖然今天是我的生日，但我也準備了一份禮物給妳。」說完後從友人手中接過一個戒指盒，妻子滿臉笑意站在他身旁。他接著請妻子先把婚戒脫下交給他，莎曼莎毫無防備地照做，加蘭特則趁機收回婚戒、強吻對方，下一秒立刻推開並大聲開罵。

「我知道妳偷吃還吃避孕藥！」 影片網上瘋傳

他在眾人面前怒罵妻子：「我他X的全都知道了！妳這個骯髒的X子，我知道妳偷吃，還吃避孕藥！別裝傻，我恨妳背叛我，也恨妳對孩子做的事！」現場氣氛瞬間急凍，親友一臉震驚。

莎曼莎當場否認出軌，強調「我不知道你在說什麼」，但加蘭特警告他手上握有證據，還質問她「妳確定要這樣繼續演下去嗎？」最終女方選擇轉身離開，家人也隨後離場，留下加蘭特與他的親友繼續聚會。

網友一面倒支持男方：信任破裂就是結束

整段攤牌過程全被賓客錄下並上傳到多個社群平台，影片引起爆炸性討論，不少網友留言支持男方，認為他的做法「痛快又乾脆」，並表示：「她以為會拿到更大的鑽戒，結果拿回的是現實巴掌」、「出軌一次就會有第二次」、「信任沒了就回不去了」、「受傷最深的永遠是小孩」。

根據知情人士透露，雖然夫妻目前仍住在同一屋簷下，但關係早已破裂。加蘭特已在5月17日遞交離婚申請，兩人婚姻正式走向終點。

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文章授權轉載自《香港01》