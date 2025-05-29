男醫師女裝拍A片？妻子爆料：假扮跨性別賣片賺錢 他這樣回應...

社會對醫師的道德標準和個人行為有比較高的期待，但印度一名女子卻指控自己的醫師丈夫有個不為人知的副業──會男扮女裝和其他男性拍攝性愛影片販售，還對外宣稱自己是「跨性別者」。她表示是在某付費網站發現影片後當場認出丈夫，質問對方時不但沒有解釋，還被丈夫毆打，只好報警處理。警方目前已介入調查，並對這名丈夫提出起訴。

不過，這名醫師否認所有指控，反控妻子濫用AI深偽技術製作假影片，目的是抹黑他並圖謀其財產，並堅稱當天其實是他自己被打。

網路上目前流傳疑似男扮女裝的照片，可以看到有人穿著女裝擺拍，但照片真偽仍未獲證實。事發當天的監視器畫面也被曝光，可見樓梯間有三名男子糾纏在一起打鬥，期間不時傳出女子尖叫聲。

結婚7年育有一子 案發地點為北方邦

事件發生在印度北方邦，當事醫師杜貝（Varunesh Dubey）與妻子潘迪（Simpy Pandey）結婚7年，育有一名約5歲的兒子。杜貝在當地政府機構擔任醫師職務，是聖卡比爾那加爾區（Sant Kabir Nagar District）社區健康中心的主任，同時也兼任監獄的醫務官。他們一家住在健康中心附設的員工宿舍，杜貝在戈勒克布爾（Gorakhpur）還有另一處房產。

妻子：影片是在家裡拍的

潘迪在接受媒體訪問時表示，她是在一個付費網站上看到相關影片，付款後下載內容，竟發現片中穿女裝的「女子」就是自己丈夫，場景也明顯是在自家拍攝。她認為丈夫趁她不在戈勒克布爾的時候，在員工宿舍喬裝拍片販售，還假冒自己是跨性別者。

攤牌過程引爆衝突 監視器拍下打鬥畫面

2024年5月18日，潘迪與娘家人找上杜貝理論時，指控遭丈夫毆打，當場報警。監視器畫面顯示當時有三名男子在樓梯間拉扯，其中兩人聯手攻擊其中一人，現場還傳出女子驚叫聲。警方接獲報案後突襲杜貝住所，並對他提出起訴。

杜貝否認拍片 反控妻子用AI陷害

杜貝透過社群平台發聲明，否認所有指控，強調自己一定會為清白奮戰到底。他表示當天家裡有陌生男子來訪，引發夫妻爭執，妻子還經常虐待並威脅他85歲的父親，甚至曾揚言要把孩子從陽台丟下去。

他指出，在父親過世後繼承了一筆鉅額遺產，夫妻關係才變得更緊張。他懷疑妻子與其家人合謀，使用AI技術製作換臉影片陷害他，並稱自己攤牌那天其實才是被打的那一方。杜貝還表示自己曾遭人攻擊，手機也被偷走，形容妻子是「土匪」，試圖逼他走上絕路，但他強調不會輕生，會堅持到底。

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文章授權轉載自《香港01》