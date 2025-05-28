快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

影／婚前飛機上「收禮」 準新人搭機獲得滿滿祝福紙條超暖心

聯合新聞網／ 綜合報導
一對新人搭機前往婚禮場地，意外收到其他乘客滿滿祝福。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
一對新人搭機前往婚禮場地，意外收到其他乘客滿滿祝福。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國一對新人日前搭乘阿拉斯加航空（Alaska Airlines）準備飛往婚禮地點，沒想到機上乘客用紙巾或小紙條紛紛寫下祝福和婚姻建議，為兩人留下難忘的新婚回憶。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，新娘克莉絲汀（Kirsten）是名護理師，她和未婚夫山姆（Sam）搭乘阿拉斯加航空，準備飛往亞利桑那州的鳳凰城籌辦婚禮，沒想到機上空服員得知兩人新婚，主動提議要向其他乘客募集婚姻建議，其他旅客也真的拿起紙巾或小紙條，寫下真誠的祝福並分享婚姻經營建議。克莉絲汀拍攝影片並上傳TikTok，沒多久就吸引超過46萬人觀看。

一對結婚40年的夫妻寫道：「千萬別放棄，因為世界上本來就沒有完美的關係；別為小事生氣，保持溝通，也別帶著怒氣上床。」另一對老夫老妻則建議：「讓上帝成為婚姻的中心，跟彼此一起找樂子，作彼此最好的朋友。」

也有人溫柔叮嚀，不要因為結婚久了，就忘記為對方空出時間和注意力。他寫道：「當伴侶說『夕陽好美』，記得停下來一起欣賞；當對方問『我今天好看嗎？』，記得好好看對方一眼，給出肯定答案。」另一名乘客則提醒別帶著期待不說，最後導致心生怨懟。

兩人於5月22日完成婚禮，克莉絲汀在貼文中分享，機上乘客的祝福和建議為他們留下美好回憶，他們會好好珍藏這些紙條和紙巾。

其實近年有不少新人在機上舉辦婚禮，西南航空（Southwest Airlines）就曾為一對新人舉辦「高空婚禮」，甚至用衛生紙做成婚紗和捧花。而紐約一對新人哈蒙德（Erika Hammond）與嘉恩（Ankur Jain）搭飛機前往婚禮場地時，卻因故導致飛機延誤降落。不過兩人也乾脆轉換心情，直接在機上「原地結婚」。

@kirstenabsten

marriage advice from our fellow passengers 🥹🤍 thank you to the sweet angels on Alaska for making this happen and to all the people who shared advice. We’ll cherish these forever @Alaska Airlines #wedding #weddingtiktok #alaskaairlines #marriageadvice

♬ nhạc nền - Old Songs Old Memories - Old Songs Old Memories

結婚 婚禮

延伸閱讀

想生兒子…紐約狠男殺孕妻 連兩個女兒都不放過

只想動手術…沒想到醒來變「英國人」？她14年都說不回法國腔

影／96歲癱瘓老婦為領退休金被抬進銀行 墨西哥網友怒轟「冷血到家」

老公偷吃被電動牙刷出賣！ 人妻靠時間紀錄成功抓姦

相關新聞

65歲尪斷聯…妻退休買房卻被突襲離婚 丈夫一句話揭殘酷真相

人們年老時因預料外的離婚，而被迫改變原有退休計劃的情況並不少見。日本有一對前公務員夫婦，妻子原本正享受著慶祝退休的高級溫泉旅行，卻在丈夫遞出離婚協議書的那一刻，徹底改變了她的晚年生活。根據日本厚生勞動省統計，中年夫妻離婚率正在顯著上升，「熟年離婚」的現象突顯出現代銀髮族婚姻關係的脆弱，也讓人們不得不深思退休後的人生規劃與情感歸屬。

影／婚前飛機上「收禮」 準新人搭機獲得滿滿祝福紙條超暖心

美國一對新人日前搭乘阿拉斯加航空（Alaska Airlines）準備飛往婚禮地點，沒想到機上乘客用紙巾或小紙條紛紛寫下祝福和婚姻建議，為兩人留下難忘的新婚回憶。

影／96歲癱瘓老婦為領退休金被抬進銀行 墨西哥網友怒轟「冷血到家」

墨西哥一名96歲婦人因為癱瘓臥床，所以無法親自到銀行辦理手續或驗證身分，沒想到銀行堅持要她「本人到場」，導致婦人有半年不能領退休金。後來家屬迫於無奈，只好把癱瘓臥床的婦人用救護車送到銀行，讓她親自完成身分驗證。畫面曝光後立刻引發討論，有不少人批評銀行的做法「簡直沒有人性」。

老公偷吃被電動牙刷出賣！ 人妻靠時間紀錄成功抓姦

刷牙也可能出賣行蹤？英國一名人妻懷疑丈夫出軌，一直想找證據確認老公是否真的對不起她，靈機一動決定查看電動牙刷的App，沒想到真的因為「刷牙時間不對勁」，意外發現老公在家偷吃。這起荒謬又離奇的外遇案，也成為當地私家偵探界的經典案例。

76歲世博奶奶「稱霸」大阪世博！ 花46天逛完所有場館

日本76歲婦人山田外美代的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），...

影／鴿子飛進機艙「搭便機」？達美航班因兩隻鴿子兩度返航

美國達美航空一架空中巴士A220班機24日因機上出現2隻鴿子造成混亂，導致兩度延誤。根據ABC新聞轉述，第一隻鴿子在乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。