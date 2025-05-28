影／婚前飛機上「收禮」 準新人搭機獲得滿滿祝福紙條超暖心

美國一對新人日前搭乘阿拉斯加航空（Alaska Airlines）準備飛往婚禮地點，沒想到機上乘客用紙巾或小紙條紛紛寫下祝福和婚姻建議，為兩人留下難忘的新婚回憶。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，新娘克莉絲汀（Kirsten）是名護理師，她和未婚夫山姆（Sam）搭乘阿拉斯加航空，準備飛往亞利桑那州的鳳凰城籌辦婚禮，沒想到機上空服員得知兩人新婚，主動提議要向其他乘客募集婚姻建議，其他旅客也真的拿起紙巾或小紙條，寫下真誠的祝福並分享婚姻經營建議。克莉絲汀拍攝影片並上傳TikTok，沒多久就吸引超過46萬人觀看。

一對結婚40年的夫妻寫道：「千萬別放棄，因為世界上本來就沒有完美的關係；別為小事生氣，保持溝通，也別帶著怒氣上床。」另一對老夫老妻則建議：「讓上帝成為婚姻的中心，跟彼此一起找樂子，作彼此最好的朋友。」

也有人溫柔叮嚀，不要因為結婚久了，就忘記為對方空出時間和注意力。他寫道：「當伴侶說『夕陽好美』，記得停下來一起欣賞；當對方問『我今天好看嗎？』，記得好好看對方一眼，給出肯定答案。」另一名乘客則提醒別帶著期待不說，最後導致心生怨懟。

兩人於5月22日完成婚禮，克莉絲汀在貼文中分享，機上乘客的祝福和建議為他們留下美好回憶，他們會好好珍藏這些紙條和紙巾。

其實近年有不少新人在機上舉辦婚禮，西南航空（Southwest Airlines）就曾為一對新人舉辦「高空婚禮」，甚至用衛生紙做成婚紗和捧花。而紐約一對新人哈蒙德（Erika Hammond）與嘉恩（Ankur Jain）搭飛機前往婚禮場地時，卻因故導致飛機延誤降落。不過兩人也乾脆轉換心情，直接在機上「原地結婚」。