影／96歲癱瘓老婦為領退休金被抬進銀行 墨西哥網友怒轟「冷血到家」

墨西哥一名96歲婦人因為癱瘓臥床，所以無法親自到銀行辦理手續或驗證身分，沒想到銀行堅持要她「本人到場」，導致婦人有半年不能領退休金。後來家屬迫於無奈，只好把癱瘓臥床的婦人用救護車送到銀行，讓她親自完成身分驗證。畫面曝光後立刻引發討論，有不少人批評銀行的做法「簡直沒有人性」。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在墨西哥瓦哈卡州（Oaxaca），96歲的費德莉亞（Fidelia Vásquez Nuño）因年邁體弱，加上罹患各種疾病，已經無法自由行動。她的兒子吉爾伯托（Gilberto Ayala）表示，家屬雖然備妥各項法律文件與委任書，銀行還是不願意替媽媽辦理身分驗證，堅持「人必須親自到場」，讓人無法接受。

吉爾伯托痛批銀行的要求根本「荒唐」，家人已經準備各項資料，也安排法定代理人等，銀行卻還是堅持要本人到場，「完全不顧她的健康狀況」。費德莉亞的女兒艾妮絲（Ernestia）也表示，銀行說費德莉亞的五官跟過去照片不符，所以需要本人到場，但媽媽已經96歲，老化留下痕跡當然跟之前照片長得不一樣，「難道這不合理嗎？」

在無可奈何之下，兒女只好用擔架和救護車將媽媽送到銀行。家人在BBVA銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria）分行拍攝影片，畫面中，費德莉亞躺在擔架上，在銀行大廳等待進行生物辨識，引發民眾嘩然。許多網友批評銀行的做法「不近人情」，根本是藐視老年人的權益與尊嚴。

家屬表示，BBVA從未提出替代方案，也拒絕接受遠端身分驗證。事發後，家屬已向墨西哥國家人權委員會、瓦哈卡州人民申訴專員辦公室，以及國家金融服務使用者保護委員會正式提出申訴。