老公偷吃被電動牙刷出賣！ 人妻靠時間紀錄成功抓姦

刷牙也可能出賣行蹤？英國一名人妻懷疑丈夫出軌，一直想找證據確認老公是否真的對不起她，靈機一動決定查看電動牙刷的App，沒想到真的因為「刷牙時間不對勁」，意外發現老公在家偷吃。這起荒謬又離奇的外遇案，也成為當地私家偵探界的經典案例。

據ODDITYCENTRAL報導，資深私家偵探瓊斯（Paul Jones）透露，這位不具名的女子本來是為了追蹤孩子的刷牙習慣，才開始讓全家人一起使用電動牙刷的App功能，不過家中有支牙刷，總是在平日早上10點多啟動，讓她覺得很奇怪，因為那段時間孩子應該在學校、老公則應該在辦公室。

起初女子並沒有太在意，但後來她發現，相同的刷牙紀錄幾乎每週五都會出現。她決定暗中調查，想不到查到同一時間，丈夫不但沒有去上班，還把女同事帶回家「約會」。荒謬的是，丈夫雖然帶小三回家，卻不忘「勤刷牙」清潔，最後被App「出賣」。

瓊斯表示，像電動牙刷這類家用智慧裝置，通常都有紀錄功能。這些資料平常看似無害，但卻能精準顯示使用時間，有些智慧裝置甚至還有定位，被客戶用來當作追查另一半的工具。

這名人妻後來決定委託偵探展開調查，成功掌握老公其他偷情證據，也正式結束這段婚姻。瓊斯說，偷吃的人想要欺瞞另一半，總是編造各種謊言，「但就算你騙得過人，也騙不了家裡的智慧裝置」。