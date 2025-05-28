65歲尪斷聯…妻退休買房卻被突襲離婚 丈夫一句話揭殘酷真相

人們年老時因預料外的離婚，而被迫改變原有退休計劃的情況並不少見。日本有一對前公務員夫婦，妻子原本正享受著慶祝退休的高級溫泉旅行，卻在丈夫遞出離婚協議書的那一刻，徹底改變了她的晚年生活。根據日本厚生勞動省統計，中年夫妻離婚率正在顯著上升，「熟年離婚」的現象突顯出現代銀髮族婚姻關係的脆弱，也讓人們不得不深思退休後的人生規劃與情感歸屬。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，日本一對公務員夫婦，年輕時因工作結識而步入婚姻。由於雙方職務調動頻繁，婚後長年分隔兩地，妻子自述兩人關係如同「室友型婚姻」，即使結為連理，實際相處時間極為有限。結婚數十年來，夫妻分租公寓、均分租金、各自處理三餐，過著形式上的夫妻生活。直到兩人60歲時，妻子提出希望購買自住房作為兩人安享晚年的歸所，但丈夫認為退休後可能需要照護資金或是入住養老院，因此反對購屋，「現在才買有什麼意義？」

未料妻子仍決定以自己的名義獨自購屋，花費5,500萬日圓（約新台幣1,157萬元）入手東京市區一處裝潢精美、具備完善設備的中古公寓。雖然妻子幾乎耗盡積蓄，但因丈夫同意每月支付10萬日圓（約新台幣2.1萬元）的「房租」，再加上待他們65歲退休後，兩人每月將有共38萬日圓（約新台幣8萬元）的退休金收入，她認為未來的退休生活將穩定無虞。然而，妻子卻在五年後收到來自丈夫的婚姻震撼彈。

就在這對夫婦65歲正式退休之際，丈夫反常地主動提議舉辦慰勞之旅，兩人前往金澤高級溫泉飯店慶祝人生新階段。當晚在房內共進浪漫晚餐時，妻子興奮地談及希望未來每兩個月能來一次旅行，丈夫卻一臉凝重地遞上一紙離婚協議書，並坦言：「對我來說，妳一直像是合作愉快的同事，這趟旅行讓我下定決心重新開始新的人生。」原來他在退休前的一次同學會上，與當年的高中同窗重逢，早已計劃要回鄉定居，與對方展開新戀情。

「好像跌入人間地獄…」妻子聞言當場錯愕，原本是夫婦慰勞彼此的高級溫泉之旅，竟成了兩人的離別起點。回到東京沒多久，丈夫便返鄉並與妻子徹底斷聯，僅留下兩年份房租240萬日圓（約新台幣49.8萬元）作為「慰問金」，便結束這段將近40年的婚姻。如今，妻子雖擁有自住宅與退休年金支撐日常生活，卻無法作為將來遭遇重大傷病時的緊急保障，原本耗盡的儲蓄與情感上的失落，使她對未來感到不安徬徨。

根據日本內閣府《男女共同參畫白書》，在熟齡離婚的案例中，婚姻破裂最常見原因是男女雙方「性格不合」，其次為精神暴力、不忠及金錢浪費等因素。另據厚生勞動省統計，2020年離婚案件中，結婚超過20年的比例高達21.5%，顯示高齡離婚已成趨勢。

這起事件正反映熟齡婚姻常見的疏離與情感斷層，財務規劃專家水戶惠子建議，妻子可考慮轉售房產或重新規劃生活節奏，尋找新的目標與寄託。隨著高齡化社會來臨，越來越多夫妻在退休後面臨生活共識或家庭解體的壓力，這樁案例提醒人們，除了財務安排，情感經營與溝通亦是銀髮人生不可或缺的一環。