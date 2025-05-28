影／鴿子飛進機艙「搭便機」？達美航班因兩隻鴿子兩度返航

美國達美航空一架空中巴士A220班機24日因機上出現2隻鴿子造成混亂，導致兩度延誤。根據ABC新聞轉述，第一隻鴿子在乘客登機後不久於機艙內飛翔，迫使飛機返回登機門，由地勤人員驅離。然而，當飛機滑行準備起飛時，第二隻鴿子又再次飛出，迫使班機不得不再次返回登機門。

這起不尋常的事件發生在達美航空DL 2348航班，載有119名乘客和5名機組人員，是一班明尼亞波利斯飛往威斯康辛州麥迪遜的定期航班。乘客卡沃（Tom Caw）拍攝並上傳到Instagram的影片顯示，一名男子試圖用自己的夾克抓住其中一隻鴿子。

卡沃寫道，他在登機時無意中聽到另一位乘客向空服員反映機上有鴿子，「機師透過麥克風證實機上有一隻鴿子，並表示對此情況毫無經驗。行李搬運員隨後登機，將鴿子帶離。大家報以掌聲，一位小女孩還問能不能摸摸那隻鴿子。」

然而，這場風波還沒結束。飛機開始滑行前往跑道後，第二隻鴿子現身了。

卡沃接著寫道：「這是我拍下牠在機艙內飛翔的影片，牠被抓住後，我們又回到登機門。機師表示，他用無線電通知塔台我們因為鴿子返回時，塔台人員說這是他第一次遇到這種狀況。機師則回說，這是他第二次遇到，第一次是在半小時前。」

據卡沃表示，第二隻鴿子也由另一名行李搬運員帶走，而且狀況良好。他開玩笑地寫道，「我猜這些鴿子飛累了，想吃點零食。牠們不知道飛往麥迪遜的這趟航程太短，達美航空沒有提供飲料或點心服務。」

達美航空已就此次事件致歉，並在27日向ABC新聞發表聲明，證實該航班延誤了56分鐘。達美航空表示：「感謝我們的工作人員與乘客在起飛前謹慎行動，成功將兩隻鴿子安全移離飛機。對於造成乘客行程延誤，我們深表歉意。」