快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

聽新聞
0:00 / 0:00

76歲世博奶奶「稱霸」大阪世博！ 花46天逛完所有場館

中央社／ 東京28日綜合外電報導
2025大阪世博吉祥物Myaku-Myaku。（歐新社）
2025大阪世博吉祥物Myaku-Myaku。（歐新社）

日本76歲婦人山田外美代的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），今天上午訪問完荷蘭館後，宣告參觀完所有場館。

讀賣電視台（ytv）報導，山田因為在2005年愛知世博與2010年上海世博天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。

儘管她2005年時體弱多病，但在為期185天的展覽期間每天入場參觀愛知世博，迷上造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。到了2010年上海世博，她則在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。

知名的日本「世博奶奶」山田外美代。聯合報系資料照／記者杜宗熹攝影
知名的日本「世博奶奶」山田外美代。聯合報系資料照／記者杜宗熹攝影

而她去年12月從愛知縣跟家人移居到大阪關西世博的會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近交流，並在4月13日開幕起每天入場參觀，今天上午參觀完荷蘭館後，宣告在開幕第46天，參觀完所有場館。

而相關單位也舉辦活動，紀念這件事情，荷蘭館則送她限定版玩偶等紀念品。

山田表示：「能以與日本長年保持友好關係的荷蘭作為最後一站，感到相當開心。」而她也提到未來目標是「希望進一步傳達日本的優點以及文化」。

來自日本石川縣的76歲山田外美代被稱為「世博奶奶」，她參觀TECH WORLD館後，在訪客紀念簿留言「台灣TECH WORLD創造很棒的環境，很適合每個人都來造訪」。中央社
來自日本石川縣的76歲山田外美代被稱為「世博奶奶」，她參觀TECH WORLD館後，在訪客紀念簿留言「台灣TECH WORLD創造很棒的環境，很適合每個人都來造訪」。中央社

荷蘭 日本 世博

延伸閱讀

日本全國煙火盛典齊聚！ 2025大阪關西世博 各區特色煙火輪番上陣

台灣文化in大阪世博 百場活動宣傳奇蹟之島

大阪世博We TAIWAN啟動LINE帳號 珍奶將合體吉祥物a-We

世博參觀人數遠低預期 藏壽司、義國館預約名額被黃牛盯上

相關新聞

影／鴿子飛進機艙「搭便機」？達美航班因兩隻鴿子兩度返航

美國達美航空一架空中巴士A220班機24日因機上出現2隻鴿子造成混亂，導致兩度延誤。根據ABC新聞轉述，第一隻鴿子在乘客...

76歲世博奶奶「稱霸」大阪世博！ 花46天逛完所有場館

日本76歲婦人山田外美代的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），...

不是懶！高薪年輕菁英女性成「垃圾屋」大戶 日專家曝無法打掃心理根源

根據日媒「週刊SPA！編集部」報導，近年來日本高學歷、高收入的年輕女性中，出現許多居住在有如垃圾堆中髒亂環境的案例，其中甚至包括公務員、空服員與教師。專家指出，這些女性普遍能力優秀，卻因個人的心理因素無法整理居住空間。

被關狗籠！遭變態父母性侵虐打禁錮7年 18歲少女終逃離惡魔寓所

惡魔父母！美國新澤西州有夫婦被指控虐待及禁錮女兒長達7年，包括將女兒關在狗籠1年，後鎖在浴室及空蕩的房間中，女兒被迫用桶如廁，繼父亦用皮帶虐打及性侵。直至早前女兒逃離寓所，在鄰居協助下報警，夫婦惡行才得以曝光，現時夫婦被指控10多項虐待等罪名。

悲劇！泰國婦人跌落化糞池溺斃 遺體頭下腳上卡住 泡在糞水中3小時

出門走路真的要特別注意地面狀況！

觀光客坐博愛座「聚餐」 辣妹變身正義使者怒斥：在日本要守規矩

隨著外國觀光客湧入日本，地鐵與特急列車上屢見脫序行為，常引發在地民眾不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。