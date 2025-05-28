不是懶！高薪年輕菁英女性成「垃圾屋」大戶 日專家曝無法打掃心理根源

根據日媒「週刊SPA！編集部」報導，近年來日本高學歷、高收入的年輕女性中，出現許多居住在有如垃圾堆中髒亂環境的案例，其中甚至包括在丸之內上班的OL或公務員、空服員與教師。專家指出，這些女性普遍能力優秀，卻因個人的心理因素無法整理居住空間。

提供代理清掃服務的業者木下修先生表示，這些年輕女性的委託人中，高達八成為公司職員，許多甚至擁有東大、慶應等頂尖學歷，且居住在市中心像麻布十番等高級時尚的地區。但這些女性多表示「根本不知道如何整理房間」，這些人往往是童年遭受父母過度干涉、從未學過打掃整理的習慣，或有潛在的發展障礙所致。

報導中採訪的一名早稻田畢業、任職IT公司的28歲女性坦言，「公司同事絕對想不到她家裡竟像是垃圾堆」。這名女性表示大她三歲的哥哥有許多問題行為，媽媽為此常有歇斯底里的反應，她自己常必須承擔協調衝突的角色，也因如此家中常是毫無整理的髒亂狀態。這次藉整理專家之力，清掉屋內約八成的物品。

精神科醫師益田裕介指出，「許多人並非懶惰，而是受發展障礙或憂鬱症影響，難以處理多重任務，因此無法妥善整理房間。」像是在讀書或工作上完全沒有問題，卻不會整理房間、會操作洗衣機，但不會折衣服等。

曾出版《在垃圾屋長大的東大生》的漫畫作者「ハミ山クリニカ」也表示，無法捨棄物品的背後，是對過去美好時光的執著與對未來的不安，若早知道有相關業者能提供協助，或許能更快脫離困境。專家呼籲，社會應多關心這些人的心理問題，而非僅以責備眼光看待垃圾屋現象。