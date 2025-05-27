悲劇！泰國婦人跌落化糞池溺斃 遺體頭下腳上卡住 泡在糞水中3小時

出門走路真的要特別注意地面狀況！泰國北部彭世洛府（Phitsanulok）日前發生一起意外，一名65歲的婦人因天氣轉陰，想要到屋外收曬的芒果乾時，不小心踩到破損的化糞池蓋子，結果整個人跌進約3公尺深的化糞池裡，無法自行爬出，最後不幸溺斃。等到她被發現時，遺體已經泡在糞水中長達3小時。

綜合泰國媒體報導，當地時間5月5日下午6點半左右，警方接獲報案，指稱一處民宅的化糞池內發現一具遺體。警方與救難人員立刻趕到現場，發現一名婦人呈現頭下腳上的姿勢卡在池中，立即將她打撈上來清洗，經確認為65歲的Sueng Sarathongphim。根據現場狀況研判，婦人死亡時間已超過3小時，因長時間泡在排泄物中，現場惡臭難聞，遺體也已送往醫院進行法醫相驗，釐清詳細死因。

初步調查指出，婦人當時一人在家，因天色變陰想收晾在戶外的芒果乾，沒想到踏到年久失修的化糞池蓋板，整個人直接跌進化糞池中。由於空間狹窄，她無法自行脫困，最後不幸溺斃。等到孫女回家後發現找不到阿嬤，四處尋找才驚見阿嬤跌入化糞池中，當下立刻報警求助。

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文章授權轉載自《香港01》