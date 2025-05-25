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震碎三觀驚世不倫戀！女婿愛上守寡岳母偷情生子 拋妻再婚成「繼父」

香港01／ 撰文／夏洛特
印尼1名男子與21歲妻子及守寡多年的36歲岳母同居，然而女婿竟漸漸對岳母產生感情甚至發生性關係，最後岳母更為他誕下私生子。示意圖／AI生成
印尼1名男子與21歲妻子及守寡多年的36歲岳母同居，然而女婿竟漸漸對岳母產生感情甚至發生性關係，最後岳母更為他誕下私生子。示意圖／AI生成

「三觀盡碎」的不倫戀竟然在現實中發生了！印尼1名男子與21歲妻子及守寡多年的36歲岳母同居，然而女婿竟漸漸對岳母產生感情甚至發生性關係，最後岳母更為他誕下私生子。

這場不倫戀令雙方家庭激起波瀾，最終男子選擇與年輕妻子離婚，再婚迎娶岳母。而「丈夫變繼父」的結果，不但令網民同情原配妻子，對這種倫常關係的轉變感到驚訝不已，紛紛表示「很複雜的家庭」、「都不知道該怎麼稱呼了」。

綜合印尼媒體報道，印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）索彭縣（Soppeng）1名男子與21歲妻子婚後就與36歲岳母住在一起，而岳母自丈夫去世後已守寡多年。在同居生活朝夕相處下，男子竟與岳母發展不倫戀及發生性關係，而岳母於2024年初更懷上孩子，最終更偷偷生下來。

男子選擇與妻離婚 再娶岳母

得知丈夫與母親暗通款曲，甚至生下私生子，人妻難以接受，而家庭和諧亦瞬間被毀，這宗不倫戀更從村中傳揚開去，在社群中爭議不斷。由於涉及宗教教義等問題，事件在當地引起極大關注，連當地警方都出動介入調解。最終男家和女家竟協調出驚人結果，就是同意男子再婚迎娶岳母。

女方家人形容事件是「一場災難」，雖同意男子娶岳母，但條件是他必須先與妻子離婚才可再娶，而不可「母女共侍一夫」。而男方家人亦同意相關安排，並已向法庭提交離婚申請。

網友難以置信提質疑

對於「老公變成繼父」、「前夫孩子變弟弟妹妹」、「女婿變老公」等關係轉變，這些混亂的家庭關係引起各地網友熱議，不少人都表示震驚，「這是什麼電影內容嗎」、「很複雜的家庭」、「都不知道該怎麼稱呼了」，亦有人提出質疑稱「真的會有這種事嗎？」。

警方、村長證真相「確有此事」

布哈里阿巴努安格村村長於21日表示，的確是女婿令外母懷孕，而岳母也已經生下孩子，事件已經解決。而索彭縣警察局長普拉達納（Aditya Pradana）亦於22日證實事件屬實，指相關的離婚審判將於27日舉行，並強調「雙方家庭已經和解」。

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文章授權轉載自《香港01》

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