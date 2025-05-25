真功夫寫作業被打0分！她上傳93分鐘錄影自證清白「我真沒用AI」

摘要 調查顯示，美國有1/4青少年會在寫作業過程中使用ChatGPT，這會對學習造成什麼後遺症？

「0分？」休士頓大學學生伯瑞爾（Leigh Burrell）看著自己的作業成績感到不可思議，這項用了整整兩天精心撰寫的作業，只因被教授懷疑使用AI而被打了0分。她不得不提交15頁的PDF截圖和93分鐘的螢幕錄影來自證清白。

波士頓東北大學的普爾弗斯也有同樣的擔心。他曾經對自己的寫作能力非常自豪，但現在，他在交出所有作業前，都會使用AI檢測工具先檢查，以確保自己不會被誤判。「這有點煩，但就是2025年的日常。」他說。

老師成「寫作警察」

隨著ChatGPT等生成式AI工具的普及，根據皮尤研究中心2024年進行的一項調查，有26%的美國青少年表示，他們會在寫作業的過程中使用ChatGPT，此比例是前一年的2倍。

然而，AI檢測工具的準確率讓守規矩的學生陷入恐慌。美國馬里蘭大學一項最新研究顯示，上述工具平均有6.8%的誤判率。寫作輔助工具Grammarly的教育主管麥克斯韋爾（Jenny Maxwell）說：「現在已經變成了一種『寫作警察狀態』。學生們不僅要寫完作業，還要證明作業真的是自己做的。」Undetectable AI的聯合創始人萊奧斯（Devan Leos）更指出了這種現象的荒謬之處，有時候，學生只因學習了「更正式」的寫作方式就被懷疑靠AI寫。

對此，部分學校已開始停用AI檢測工具。加州大學柏克萊分校教學中心執行主任柯恩（Jenae Cohn）解釋：「雖然我們理解AI檢測可能會讓部分的老師感到安心，但我們注意到過度依賴科技可能會傷害師生關係。」

過度使用AI的學習後遺症

許多老師、專家希望學生與AI保持距離的擔憂也是其來有自。因為過度依賴AI可能帶來一系列的學習後遺症。

首先，是學術誠信的問題，AI生成的內容模糊了作者身份的界限。

然而，AI檢測工具的準確率讓守規矩的學生陷入恐慌。美國馬里蘭大學一項最新研究顯示，上述工具平均有6.8%的誤判率。寫作輔助工具Grammarly的教育主管麥克斯韋爾（Jenny Maxwell）說：「現在已經變成了一種『寫作警察狀態』。學生們不僅要寫完作業，還要證明作業真的是自己做的。」Undetectable AI的聯合創始人萊奧斯（Devan Leos）更指出了這種現象的荒謬之處，有時候，學生只因學習了「更正式」的寫作方式就被懷疑靠AI寫。

對此，部分學校已開始停用AI檢測工具。加州大學柏克萊分校教學中心執行主任柯恩（Jenae Cohn）解釋：「雖然我們理解AI檢測可能會讓部分的老師感到安心，但我們注意到過度依賴科技可能會傷害師生關係。」

過度使用AI的學習後遺症

許多老師、專家希望學生與AI保持距離的擔憂也是其來有自。因為過度依賴AI可能帶來一系列的學習後遺症。

首先，是學術誠信的問題，AI生成的內容模糊了作者身份的界限。

第二，AI聊天機器人會出現幻覺，對資訊的正確性與品質也不穩定，而這些不正確或誤導性的答案，可能會對學習成果產生負面影響。

第三，過度依賴AI可能會阻礙學生的批判性思考和解決問題的能力，因為他們習慣性地尋求即時答案，而非真正理解內容。換句話說，當我們過度依賴AI處理日常思考任務時，我們可能正在弱化自己最寶貴的「認知」肌肉，因為我們剝奪了自己練習判斷力和加強認知能力的寶貴機會。

但情況並非完全悲觀，因為要成為一名優秀的「AI詠唱師」，也需要批判性的思考能力。例如一個化學老師在生成實驗圖解說明時，他需要基於自己的知識，發覺圖片中缺少了什麼關鍵，通過修改提示詞，獲得更好的成品。

無腦使用AI的時刻，最傷思考力

研究發現，人們使用AI工具時，批判性思考的程度，往往取決於使用者對AI工具的信任程度和任務的重要性。當使用者認為任務次要或風險較低時，他們傾向於接受AI的輸出而不加質疑。例如，撰寫社交媒體貼文或會議記錄摘要時，他們本來較少運用批判性思考。

但如果這成為常態，將可能導致一個危險的循環：批判性思考能力因缺乏日常練習而衰退，當真正需要這些能力時（如高風險決策），使用者可能已經失去了這種思考習慣。

面對這些挑戰，教育工作者開始探索更有效的教學和評估方式。有教師採用「口頭詢問」策略，要求學生解釋論文中使用的特定詞彙或論點；有的大學申請顧問，則要求學生在共享的Google文檔中撰寫文章，以便透過版本歷史查證寫作過程。

隨著網路上AI生成內容的激增，人類寫作和AI寫作之間的界限可能會變得越來越模糊——「機器模仿生活，而生活也將模仿機器」。也許，教育的終極目標不應該是杜絕AI的使用，而是教導學生如何明智地與之共處：知道何時依賴它，何時質疑它，以及如何將它作為思考的輔助工具，而非替代品。

資料來源：紐約時報、WSJ、Microsoft

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《原文學生習慣用ChatGPT寫作業的後遺症是什麼？》