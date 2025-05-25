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人渣！日計程車司機性侵15歲女兒10次 被告後認︰又累又性慾旺盛

香港01／ 撰文／田中貴
日本發生獸父性侵未成年女兒離譜案件。示意圖／聯合報系資料照片
日本發生獸父性侵未成年女兒離譜案件。示意圖／聯合報系資料照片

日本發生獸父性侵未成年女兒離譜案件。1名的士司機向15歲女兒伸出狼爪，獸行曝光後被捕，案件日前首次提堂，檢控官指出男被告無法和妻子發生關係，所以轉而性侵女兒大約10次。男被告在庭上承認罪行，直言「又累又性慾旺盛」，法庭將今年7月再次開庭審訊。

獸父被控非自願性交罪

日媒於今年5月報導，案件在甲府地方法院開審，男被告案發前駕駛計程車維生，被指2024年10在家中性侵當時只有15歲的女兒，被控「非自願性交」罪名，為保護受害人，法庭沒有公開被告的個人資料。

男被告︰又累又性慾旺盛

檢控官在庭上指出，由於男被告無法和妻子發生關係，所以轉向女兒伸出狼爪，次數大約10次。男被告承認所有罪行，直言「又累又性慾旺盛」，所以犯案。案件將於今年7月2日再次審理。

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文章授權轉載自《香港01》

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