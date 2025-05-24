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電動牙刷助抓姦？英國人妻查1記錄驚揭尪出軌 偷帶女同事回家偷情

香港01／ 撰文／夏洛特
英國1名人妻為鼓勵孩子培養良好刷牙習慣，竟竟外發現丈夫連續3個月「周五上班時間」在家刷牙，最終揭發丈夫定期帶女同事回家偷情。示意圖／ingimage
英國1名人妻為鼓勵孩子培養良好刷牙習慣，竟竟外發現丈夫連續3個月「周五上班時間」在家刷牙，最終揭發丈夫定期帶女同事回家偷情。示意圖／ingimage

伴侶有婚外情，不一定只靠通訊記錄揭發，生活上小習慣的改變也可能暗藏玄機！英國1名人妻為鼓勵孩子培養良好刷牙習慣，購買了1款可記錄刷牙規律的智慧型電動牙刷，並透過應用程式查看孩子有否按時刷牙。結果竟外發現丈夫連續3個月「周五上班時間」在家刷牙，感到可疑，於是聘請私家偵探調查，最終揭發丈夫定期帶女同事回家偷情。

綜合外媒報導，英國知名私家偵探瓊斯（Paul Jones）近日分享1則委託案件，當地1名人妻懷疑丈夫有婚外情，於是請他暗中蒐證。

揭丈夫「每周五上班時間」刷牙

人妻表示，由於工作關係需要出差，於是特別在手機中安裝了1款智慧型電動牙刷應用程式，以便她遙距監察孩子是否有按時刷牙。而應用程式亦會記錄所有家庭成員的刷牙時間，所以當她查看數據，並發現丈夫經常在「周五上班時間」刷牙，這令她感到奇怪。

不過，人妻並未馬上生疑，畢竟早上遲了些刷牙也不是什麼大事。然而，隨著時間推移，丈夫每周五都在上班時間刷牙的習慣已維持了3個月，明明丈夫應該去上班，又怎麼可能在家刷牙呢？人妻心生懷疑，於是決定委託瓊斯幫忙。

驚揭丈夫帶女同事回家幽會

瓊斯調查後，確認委託人的丈夫與公司女同事出軌，並且每周五都會趁老婆孩子不在家時，帶女同事回家偷情。

私家偵探：數據不會說謊

瓊斯已有10多年「抓姦」經驗，不過，他坦言不建議夫婦婚後窺探彼此手機。但若是不經意發現伴侶有可疑，則並非只有手機通話記錄、訊息等可以揭露真相，其實一些智慧型設備也可能暗藏秘密。他解釋「數據不會說謊」，「就算是像牙刷這樣無害的東西，最微小的數字線索也可能成為揭示全貌的關鍵」。

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文章授權轉載自《香港01》

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