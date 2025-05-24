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65歲退休享清閒？半年後獨居父「像換了個人」兒子返家一幕揪心

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65歲退休享清閒？獨居父「像換了個人」 兒子半年後返家一幕揪心

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。示意圖／AI生成
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。示意圖／AI生成

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。日本一名上班族田中裕也（化名），65歲退休後過著舒適的生活，同時享受自己的嗜好。然而，當田中的兒子真一睽違六個月回老家時，他目睹了令人難以置信的場景，不僅家裡髒亂不堪，父親也面黃肌瘦，與昔日記憶中的模樣判若兩人。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，日本內閣府《高齡社會白皮書》統計，截至2022年，全國有65歲以上人口的家庭高達2,747萬戶，占比超過五成。此外，65歲以上獨居者不論男女皆呈上升趨勢，其中男性佔15%、女性高達22.1%，預計2050年將增至男性26.1%、女性29.3%，反映獨居老人的生活風險，正悄然在每個家庭上演。

65歲退休的田中裕也，原本是令人稱羨的退休族代表。田中任職大型企業多年，除了領取可觀退職金，每月還有23萬日圓（約新台幣4.8萬元）的退休年金，他熱愛園藝與旅遊，平日常與朋友互動，生活充實且自在，原以為能就此安穩度過老年時光。然而，一次偶然的返家探望，讓他的長子真一發現，父親的生活早已面目全非：雜草叢生的庭院、滿是灰塵的客廳，甚至桌上還堆滿發臭的殘羹剩飯，家中處處無不透露出異樣。

「肯定是哪裡出錯了」真一衝進屋內四處尋找，終於在臥室發現虛弱的父親。田中明顯消瘦、神情呆滯，完全不似昔日精力旺盛的模樣。原來，近年田中因身體狀況惡化，頻繁就醫讓醫療與看護開支日增，退休金早已入不敷出，陷入經濟困境。長期獨居加上病痛折磨，使田中的生活品質大幅下滑，這讓真一深受震撼，也決定重新承擔起照顧父親的責任。

為改善父親狀況，真一不僅開始每周返家協助打理家務與照護，更積極尋求外部支援。他與當地福利單位聯繫，申請高齡者補助，並重新檢討父親使用的長照服務內容，改為CP值更高的方案。這些行動逐漸扭轉田中的生活，院子再次開滿花朵，客廳恢復整潔，田中的笑容也隨之回歸。

報導指出，這個看似普通的家庭故事，實則揭示了日本高齡社會下的嚴峻課題，即使表面看似安穩的退休生活，也可能因醫療與看護開銷而崩潰。面對「獨居老人問題」，每個人都該主動關心，不該再忽視獨居者可能面臨的風險，對有年長父母的家庭而言，定期探視與提前規劃至關重要，除了家庭內部的支持，也需要社區與政府攜手，建立全面照護系統。

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