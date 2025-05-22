一隻鳥吃下778片塑膠…壓肚子竟傳出摩擦聲 澳洲「最乾淨小島」也難逃汙染

澳洲東岸的豪勳爵島（Lord Howe Island）擁有「地球最乾淨小島」的稱號。當地人口只有約500人，遊客人數也被嚴格控管，但近期當地卻傳出也遭到塑膠污染，在海鳥腹中發現大量塑膠垃圾。

據ABC新聞報導，海鳥生態學家拉弗斯（Jen Lavers）和團隊每年都到豪勳爵島研究當地海鳥生態。不過從2008年開始，她就發現塑膠垃圾的數量年年增加，今年更發現附近的鳥類肚子裡「塞滿塑膠」，甚至多到用手按下去都能聽到「塑膠摩擦聲」，讓專家十分憂心。

拉弗斯和團隊每年都會到豪勳爵島研究短尾水薙鳥（mutton birds）。2008年時，只有四分之三的鳥體內有5到10片塑膠，但現在幾乎每隻鳥體內都有超過50片塑膠垃圾；研究團隊甚至在一隻鳥體內發現778片塑膠垃圾，重達其體重五分之一。

這些垃圾包含煙蒂、針筒蓋、家具螺絲、瓶蓋和大片塑膠垃圾，這些全都是海洋垃圾，隨著洋流漂到當地。根據最新數據顯示，澳洲人每年人均製造512公斤垃圾，其中有50公斤是塑膠。不過塑膠回收率始終非常的低，實際會回收再利用的塑膠只有12.5%。業者表示，回收塑膠最大的問題不是技術問題，而是「沒人要買回收材料」。

英國已立法要求，該國的塑膠製品至少有30%的材料要使用回收材質，未達標準便需繳納罰金。澳洲目前也正研擬效法，未來可能會強制包裝業者使用回收材料。