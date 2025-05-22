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只想動手術…沒想到醒來變「英國人」？她14年都說不回法國腔

聯合新聞網／ 綜合報導
女子手術後莫名出現英國腔，讓她非常困擾。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子手術後莫名出現英國腔，讓她非常困擾。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

法國一名女子接受扁桃腺手術後，口音竟離奇轉變，成了一口標準的英國腔。儘管已經手術過了14年，她的口音依舊沒有變回來，從手術後她就一直用「外國口音說法語」，讓許多跟她互動的人誤以為她是來自英國的外國人。

ODDITYCENTRAL報導，47歲的萊蒂西亞（Laetitia）是一名收銀員，她英文不好，唯一會說的就是學生時期學會的一些基礎單字。14年前，她動了一項扁桃腺切除術，沒想到醒來以後，她的口音就成了英國人，到現在都沒有恢復。

她回憶，手術結束時她就察覺自己聲音變了，說話怪怪的。當時醫師告訴她，手術非常順利、狀況正常，只要「耐心等待」，聲音就會恢復。由於萊蒂西亞的孩子之前也動過同樣的手術，加上醫生不斷保證沒有問題，所以她便真的沒放在心上。

沒想到幾個月過去了，萊蒂西亞還是說著一口帶英國口音的法語。她回診檢查時，就連醫生都很驚訝。萊蒂西亞說，自己一句完整的英文都說不出來，但手術後就出現英國口音，連醫生聽完都表示這是「醫學界的謎團」。

萊蒂西亞從那時起就到處求醫，經過許多耳鼻喉科醫師及專家檢查，發現萊蒂西亞可能是患有「外國口音症候群」（Foreign Accent Syndrome）。這是一種極為罕見的神經語言障礙，可能因中風、頭部外傷或手術引發。根據醫療紀錄顯示，手術過程中，萊蒂西亞的大腦有一個區塊血流不足，可能是因此影響了她的語言中樞。

儘管已經14年，萊蒂西亞依然非常希望找回自己原本的聲音。她表示，現在自己已經漸漸接受自己的口音，雖然偶爾還是被誤會是「外國人」，甚至有人認為她在「裝腔作勢」，但她也只能選擇與新口音共存。

語言 英國 法國 手術

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