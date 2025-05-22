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英國28歲女遊土耳其不明原因身亡 回國後發現「心臟不見了」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名年輕女子跟家人到土耳其旅遊，沒想到才落地第二天就感到身體不適，入院後不久便不幸離世。圖／AI生成
英國一名年輕女子跟家人到土耳其旅遊，沒想到才落地第二天就感到身體不適，入院後不久便不幸離世。圖／AI生成

英國一名年輕女子跟家人到土耳其旅遊，沒想到才落地第二天就感到身體不適，入院後不久便不幸離世。由於至今女子的死因仍未查明，女子的屍體被運回英國驗屍，卻在驗屍過程中發現女子的「心臟不見了」。家屬不滿土耳其院方未經家屬同意就私自取用器官，認為院方的診治過程有問題。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，4月27日，28歲的貝絲（Beth Martin）和丈夫路克（Luke Martin）帶著兩名年幼孩子飛往土耳其度假。不過落地隔天，貝絲就出現「神智不清、精神恍惚」的症狀，被緊急送往當地醫院治療。

貝絲入院後就被轉入加護病房，但還是在4月28日不幸離世。路克表示，貝絲入院期間，院方根本不讓他探視，而且他一度被警方懷疑下毒，帶回警局盤查，幸好後來證實清白。

家屬發起的GoFundMe募資網頁寫到，貝絲生前就曾檢查出有心臟問題，但沒想到會突然在異國身亡。不過令人起疑的是，貝絲的遺體被送回英國解剖，法醫卻發現貝絲的心臟已經被摘除。整個過程家屬完全不知情，土耳其至今也未做出解釋。

英國外交部資料顯示，按土耳其法律規定，法醫能夠在不經過家屬同意情況下，取用部分器官或組織進行檢驗。這類檢驗通常要在遺體返還前歸還，只有「特殊情況下」才能保留器官。貝絲的家屬質疑，土耳其院方未告知就摘除心臟，認為可能涉及醫療疏失或非法器官移植。目前土耳其當局已對涉事醫院展開調查。

妻子突然過世已經打擊夠大，沒想到院方竟然要求路克，自己親手用袋子將遺體搬出醫院。不僅如此，光是運屍回國的過程就要兩週，最後是路克砸下數千英鎊，才能讓妻子的遺體跟自己搭同班飛機回國。

遺體 英國 妻子 土耳其 器官

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