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新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

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龍捲風來襲！美夫妻緊抱「雙雙手臂被扯斷」 她見斷臂喊救命不知是自己的

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆在風暴中緊緊相擁，導致手臂雙雙斷裂。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
夫妻倆在風暴中緊緊相擁，導致手臂雙雙斷裂。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國肯塔基州上周遭龍捲風襲擊，狂風時速高達170英里（約273公里），當地一對老夫妻在自家臥室中緊緊相擁避難，卻在風暴來襲時被「撕扯分離」，導致兩人手臂斷裂。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，60幾歲的老夫妻保羅（Paul Cline）與蓋兒（Gail Cline）住在肯塔基州的倫敦市（London）。風暴侵襲當晚，兩人躲在家中臥室緊緊相擁，但龍捲風直撲而來，將整間屋子摧毀。更令人難過的是，不僅這對夫妻的住家遭到摧毀，兩人緊抱著對方的手臂也都被狂風「扯斷」。

兩人的姪女布蘭蒂（Brandy Bowman）接受當地媒體採訪表示，醫生告訴她，保羅和蓋兒是因為緊握著彼此的手，才會導致分別都斷了一隻手臂。

風暴過後，鄰居前來查看，聽見倒塌房屋下傳來微弱求救聲。蓋兒當時還有意識，只能虛弱地說：「救我……我看到走廊有一隻手臂……」但當時意識恍惚的她不知道，那隻斷臂其實就是她自己的手臂，在風暴中被硬生生扯斷。

搜救人員趕到現場後，立刻將兩人從瓦礫中救出並緊急送醫。保羅的狀況穩定，但仍需住院治療；蓋兒的肺部有刺穿傷，目前在加護病房治療，必須靠維生系統維持生命。

兩人養的愛犬薩迪（Sadie）本來一度失蹤，幸好最後奇蹟般地回到已成了廢墟的臥室，靜靜等著主人回家。後來家人將薩迪送到醫院陪伴患有失智症的保羅，希望能夠在住院期間安撫他的情緒。

這場災難讓整個家庭陷入困境。兩人的另一位姪女泰勒（Taylor Baker）已經在GoFundMe平台發起募資。泰勒透露，他們的女兒目前正和末期癌症對抗，現在家園又遭到破壞，全家人生活陷入困境，希望獲得外界支持與祝福。

龍捲風 美國 失智症

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